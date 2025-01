Manchester City envia proposta oficial por Vitor Reis, do Palmeiras

O jogador Vitor Reis, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do EC Juventude, durante partida v..lida pela trig..sima rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, no Est..dio Alfredo Jaconi. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

O Manchester City enviou, nesta sexta-feira (10/1), uma proposta oficial para contratar o zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras. O clube inglês já tem conversas avançadas com o empresário do defensor. Agora, o atual campeão inglês tenta convencer o Verdão a avançar nos negócios.

Os valores da primeira proposta não foram revelados, mas a parte fixa ainda não chega a 40 milhões de euros (R$ 250 milhões), como esperado pela diretoria palmeirense. Contudo, os números agradaram ao Verdão, que não descarta abrir conversas. A própria presidente do clube, Leila Pereira, admitiu negociar o atleta em caso de uma boa oferta.

“(Vitor Reis) é mais um das nossas crias da base do Palmeiras. Ele é extremamente talentoso e muito importante para o nosso time. Queremos contar com ele para nos ajudar no Mundial de Clubes. Muitos clubes europeus estão interessados. No momento são muitas sondagens, mas nenhuma proposta oficial. Ele tem contrato, mas se tiver algo interessante para o clube e o jogador, vamos sentar e conversar”, disse Leila.

A ideia do Palmeiras era negociar Vitor Reis após o Super Mundial de Clubes por, no mínimo, 30 milhões de euros (R$ 190 milhões). Com a possibilidade de uma proposta maior que a esperada, o Verdão pode mudar os planos e fazer a transação neste começo de ano.