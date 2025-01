Villasanti se recupera de conjuntivite e reapresenta ao Grêmio

O Grêmio teve o retorno do meio-campista Villasanti no terceiro dia de pré-temporada, no CT Luiz Carvalho, nesta sexta-feira (10). O paraguaio foi ausência dos dois dias iniciais de trabalho da comissão técnica comandada por Gustavo Quinteros devido a uma conjuntivite.

O diagnóstico também impediu que ele estivesse presente no evento que simbolizou a abertura da temporada no hotel Deville e antes na reapresentação, na última quarta-feira (08). O Imortal, aliás, divulgou registros da participação de Villasanti em atividades nesta sexta-feira. Em um primeiro momento, houve um trabalho físico no gramado e posteriormente um treino tático com bola ao lado dos seus companheiros de elenco.

A retomada do interesse do Palmeiras em contratá-lo é destaque no começo de temporada do Tricolor Gaúcho. A prioridade do Alviverde é fechar com o volante Andreas Pereira, do Fulham. No entanto, caso não haja um desfecho positivo, os esforços do clube paulista provavelmente serão destinados ao paraguaio. O técnico Gustavo Quinteros admitiu que frequentemente conversa com o jogador para tentar convencê-lo a continuar no Grêmio.

Grêmio tem grupo quase completo nos primeiros dias de pré-temporada

Assim, as ausências passam a ser do lateral-direito Igor Serrote e o atacante Nathan Fernandes. A dupla está a serviço da Seleção Brasileira sub-20, que vai disputar o Sul-Americano da categoria. A propósito, desde a reapresentação, o elenco do Imortal já realiza treinos com bola. O grupo passou por dois turnos de atividades desde a reapresentação, na última quarta-feira. Neste sábado (11), os atletas terão treinamento apenas na parte da manhã, assim como na segunda. No próximo domingo (12), voltam a treinar em dois períodos.

O novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, já deu início à implementação das características de trabalho. Afinal, o profissional argentino naturalizado boliviano costuma dar espaço a jovens jogadores no clube em que trabalha. Tanto que o comandante solicitou que o lateral-esquerdo Pedro Gabriel, que estava na Copinha, retornasse a Porto Alegre para incorporá-lo ao elenco principal e participar da pré-temporada. O treinador acompanha a trajetória do Tricolor Gaúcho na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim, haverá uma intensificação nos próximos meses do planejamento de aproveitar atletas das categorias inferiores.

