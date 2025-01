Gregore, do Botafogo, entra na mira do Atlético-MG

Gregore pode ser o próximo jogador a deixar o Botafogo. De acordo com o jornalista Thiago Fernandes, no programa “Os Donos da Bola”, da Band, o Atlético Mineiro tem interesse em contratar o jogador.

Dessa forma, o Galo já entrou em contato com os agentes do jogador para iniciar a negociação. Gregore é uma indicação do técnico Cuca, que reassumiu o comando do clube mineiro.

Vale ressaltar que o jogador também está na mira do Al-Rayyan, clube que Artur Jorge assumiu após deixar o comando do Alvinegro. Aliás, a contratação de Gregore foi um pedido do treinador. O estafe do volante considerou a proposta positiva.

O jogador chegou ao Glorioso no início da temporada passada, em fevereiro. A negociação foi de 2,5 milhões de dólares, algo em torno de R$ 13,4 milhões, na cotação da época, junto ao Inter Miami, dos Estados Unidos. Pelo Glorioso, ele atuou em 56 partidas, marcou três gols e contribuiu com duas assistências.

Gregore ainda ganhou os títulos da Taça Rio, Libertadores – onde foi expulso aos 30 segundos do primeiro tempo na decisão – e Campeonato Brasileiro – em que fez o gol do título.

Além do técnico, o Alvinegro já teve outras saídas do elenco confirmadas: Gatito Fernández, Tchê Tchê, Thiago Almada, Adryelson, Eduardo, Óscar Romero, Marçal, Gustavo Sauer e Pablo. Vale ressaltar que outros nomes como Luiz Henrique podem deixar o Glorioso em breve.

