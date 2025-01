Vasco empata terceiro jogo e avança na Copinha mesmo sem vencer

Vasco fica no 1 a 1 com o Nacional-SP e avança mesmo sem vencer na Copinha - (crédito: Foto: Vinícius Gentil / Vasco)

Mesmo sem vencer, o Vasco conseguiu se classificar para a segunda fase da Copinha 2025. Nesta sexta-feira (10), o Cruz-Maltino empatou em 1 a 1 com o Nacional-SP no estádio Nicolau Alayon, na Barra Funda, e avançou em segundo no Grupo 32. Afinal, foram três empates para os cariocas, que passam com três pontos.

O XV de Piracicaba, com sete pontos, avançou em primeiro. O time piracicabano venceu o Canaã-DF por 2 a 1, também nesta sexta, e passou na liderança. Agora, o Vasco enfrenta Ceará ou Juventus-SP, em jogo ainda sem data confirmada.

O Gigante da Colina criou boas chances no começo. Primeiro, com Wanyson, em cabeçada forte para a defesa de Ryan. Depois, Léo Jacó ficou na cara do gol e, de esquerda, soltou uma pancada para nova intervenção de Ryan. Ambos os lances contaram com passes-chaves de Lukas Zuccarello, camisa 10 do time.

O primeiro gol saiu aos 43′, de pênalti. Juninho foi lançado em profundidade, disparou na velocidade e foi derrubado pelo goleiro Ryan. Ramon Rique foi para a cobrança e mandou no canto, sem chances de defesa, para abrir o placar.

O empate saiu aos 19′ da etapa complementar. Paulo Victor, de muito longe, chutou de direita com muito efeito. Phillipe Gabriel até se esticou, mas não evitou o golaço do Nacional. A equipe da casa precisava da vitória para avançar e, assim, partiu para o ataque aos gritos de “eu acredito” por parte da torcida. O Cruz-Maltino, porém, conseguiu segurar o resultado, que o classifica adiante no certame.

