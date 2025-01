Botafogo abre negociação com Shakhtar por Marlon Gomes, ex-Vasco

Marlon Gomes sinaliza positivamente para negociação com Botafogo - (crédito: Foto: Divulgação / Shaktar Donetsk)

O Botafogo abriu conversas com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para tentar contratar Marlon Gomes, que sinalizou positivamente. No entanto, o negócio não deve ser tão simples. Os ucranianos contrataram o meia por 12 milhões de euros (R$ 64 milhões na cotação de 2024) – mais 4 milhões de euros em bônus. A informação inicial é do “ge”.

Assim, a expectativa é que o jogador não saia por menos de 15 milhões de euros (R$ 93 milhões). O Alvinegro, portanto, espera que a vontade do jogador em retornar ao futebol brasileiro prevaleça e convença a diretoria do Shakhtar. O jogadora, afinal, considera volta ao Brasil como uma boa oportunidade profissional e pessoal.

Marlon atua como segundo volante, mas também já jogou em posições mais avançadas e até como ponta esquerda no Vasco, clube onde foi revelado. Na Seleção Brasileira sub-20, sob o comando de Ramon Menezes, teve a oportunidade de atuar até como lateral-direito.

Substituto de Almada?

Polivalente, o ex-Vasco pode vir a ser uma reposição para a saída do argentino Thiago Almada. Além dele, o Alvinegro sondou também Miguel Almirón. O paraguaio que atua na Premier League é um perfil de contratação diferente de Marlon. Almirón é mais velho e já mais consagrado no futebol mundial.

O Botafogo também busca reposição o mais rápido possível do elenco. São 12 jogadores que saíram do elenco alvinegro antes da temporada 2025.

