Ex-atleta e nome forte da ESPN assina com Cazé TV. Saiba quem é

Ex-jogador do Flamengo e do Palmeiras, Djalminha assinou contrato para transmissões esportivas na Cazé TV, no YouTube. O anúncio foi feito nas redes sociais.

O ex-atleta deixou a ESPN, onde participava dos programas “Resenha ESPN” e “ESPN FC”. Ele também comentava algumas partidas da Copa Libertadores.

A estreia de Djalminha não vai demorar. Ele comentará o jogo entre Palmeiras e Portuguesa, pelo Campeonato Paulista, às 20h (de Brasília) de quarta-feira (15).

A Cazé TV aumentou recentemente a quantidade de eventos. O sucesso na internet começou com as transmissões da Copa do Mundo de 2022 e agora se expandiu para outras competições.

Em 2025, a “emissora” deve transmitir vários eventos, como o Brasileirão, o Paulistão, a Libertadores Feminina, a Eurocopa Feminina, a Europa League, a Conference League, a Ligue 1 e a NFL.

