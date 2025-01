Flamengo volta atrás na demissão de funcionários após incômodo

Ainda sob ajustes da nova gestão, os bastidores do Flamengo seguem agitados. O clube, afinal, decidiu cancelar a demissão de dois funcionários que saíram no início da semana. São eles: o nutricionista Paulinho e o fisioterapeuta Lanyian Neves. O departamento médico do clube, aliás, foi o que mais sofreu com demissões nas últimas semanas.

Paulo Cavalcanti, o Paulinho, é nutricionista de performance. Ele participa das viagens e cuida da alimentação e suplementação individual de cada um. A saída dele foi muito sentida pelos atletas e até pela comissão, que já contava com esse trabalho. Além dele, o fisioterapeuta Lanyian Neves só voltou na quinta-feira. A comissão técnica foi fundamental na volta dele.

As demissões em massa, definidas por José Luiz Runco, novo diretor médico geral, causaram desconforto entre jogadores e até aliados do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Ao todo, foram mais de 40 funcionários do setor, entre base e profissional, desligados.

Com o clima ruim, o Flamengo alertou para a necessidade de “recalcular a rota”, que terminou com dois profissionais sendo readmitidos. Os funcionários assinaram a carta de demissão, mas o clube não oficializou, e o processo foi mais rápido de se revolver.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.