Vitória x Barcelona-BA: onde assistir, escalações e arbitragem

A temporada definitivamente já começou para o Vitória. A equipe rubro-negra estreia no Campeonato Baiano neste sábado (11), quando recebe o Barcelona de Ilhéus, no Barradão. O confronto, válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano, começa às 16h. O técnico Carpini vai precisar montar o time titular com os jogadores que se reapresentaram na última sexta-feira (3), como os atacantes Osvaldo e Mosquito, além do zagueiro Edu e do volante Ricardo Ryller. Cinco das novas contratações também poderão fazer sua estreia na partida.

Onde assistir

Os torcedores poderão acompanhar Vitória x Barcelona-BA, aliás, ao vivo pela TV Educativa, que disponibilizará a transmissão na TV aberta e em seu canal no YouTube.

Como chega o Vitória

O Vitória chega ao Campeonato Baiano como o atual campeão e grande favorito ao título. Com um elenco bem estruturado e reforçado para a temporada, o Leão da Barra tem o objetivo de manter a hegemonia no estado. Bruno Xavier (atacante), Ronald (volante), Thiaguinho (volante) e Zé Marcos (zagueiro) tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e podem estrear. Ao todo, a equipe rubro-negrou já acertou com 10 nomes para a temporada 2025.

O time, no entanto, não contará com os jogadores que voltaram aos treinos na quarta-feira (8). O treinador, portanto, não vai contar com os zagueiros Neris e Wagner Leonardo, o meia Matheuzinho e outros titulares.

Como chega o Barcelona-BA

Por fim, o Barcelona de Ilhéus, por sua vez, busca se firmar como uma força emergente no futebol baiano. Após boas campanhas nas divisões inferiores e no estadual, o time, aliás, retorna ao campeonato com grandes expectativas. O clube aposta em jovens talentos e em uma filosofia de jogo ousada para surpreender adversários tradicionais como o Vitória. Sob o comando do técnico Sérgio Araújo, o time espera realizar uma campanha sólida.

Com o bom desempenho em 2024, o Barça, aliás, garantiu vaga na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro 2025. A Onça, aliás, ganhou vaga para a pré-Copa do Nordeste, mas acabou eliminada pelo CSA, por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, no último sábado (4).

VITÓRIA x BARCELONA-BA

1ª rodada do Campeonato Baiano

Data-Hora: 11/1/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador.

Onde assistir: TVE

VITÓRIA: Fintelman; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Riquelme; Ricardo Ryller, Ronald e Pablo; Gustavo Mosquito, Osvaldo e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

BARCELONA-BA: Rafael Copetti; Júnior, Clebson, Jaques e John Lessa; Lídio, Hippólito, Carlos Eduardo, Ramires e Gianlucas; Eydison. Técnico: Sérgio Araújo.

Árbitro: Emerson Souza Silva

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e Aleq Santana dos Santos Silva

Como será o Campeonato Baiano 2025

O Campeonato Baiano deste ano, aliás, conta com a participação de nove equipes: Atlético, Bahia, Barcelona de Ilhéus, Colo-Colo, Jacobina, Jequié, Juazeirense, Porto e o Vitória (atual campeão).

Na primeira fase, os times, afinal, jogam entre si em um turno único, totalizando nove rodadas. Os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais, que serão disputadas em partidas de ida e volta. Por fim, a grande final do campeonato está marcada para os dias 23 e 26 de março, quando será decidido quem leva o título estadual de 2025.

Veja a 1ª rodada do Baiano

Sábado (11)

16h – Vitória x Barcelona-BA

18h – Atlético de Alagoinhas x Colo-Colo

21h – Porto x Jacobina

Domingo (12)

16h – Jacuipense x Bahia

18h30 – Jequié x Juazeirense

