Santo André vence Corinthians e termina em 1º no Grupo 27 da Copinha

Já classificados no Grupo 27 da Copinha São Paulo, Corinthians e Santo André se enfrentaram no Estádio Bruno Daniel, em Santo André, pela terceira rodada. O Timão entrou em campo com nove reservas, já que o técnico Orlando Ribeiro preferiu poupar os titulares para a próxima fase. Assim, o time viu o Santo André, com força máxima, ser mais incisivo e vencer por 2 a 0, gols de Gustavo Paulo e Rafael Reis. Assim, o Santo André celebrou a sua primeira vitória sobre o Corinthians na história das Copinhas e o prineiro lugar do Grupo, com 9 pontos. O Timão ficou em segundo, com 6. Ambos classificados à segunda fase.

No outro jogo do grupo, na preliminar, o Porto Velho venceu o Rio Branco por 4 a 2. Com isso, encerrou a rodada em terceiro lugar, com três pontos, contra zero do time acreano.

Próximo jogo do Corinthians

Na segunda fase, em jogo único eliminatório, o Santo André enfrenta o Falcon, e o Corinthians terá pela frente o Vila Nova.

Santo André se impõe

O Santo André quase marcou no primeiro minuto, num chute de Jhonatas que passou raspando a trave direita de Kauê. O Corinthians logo acordou, por alguns minutos passou a dominar e teve com Dieguinho e Vitinho duas grandes chances. Mas o placar permaneceu em branco no primeiro tempo.

Veio a etapa final e a justiça foi feita no placar. Os reservas do Corinthians não se furtaram de atacar, Araújo mandou uma na trave, mas era clara a maior eficácia do Santo André, que chegou ao 1 a 0 aos sete minutos. Paulo Henrique cruzou pela esquerda e lançou para a bela conclusão de Gustavo Paulo. Aos 25, após tremenda bobeira da defesa do Corinthians, Rafael Reis recebeu livre na área, na frente do goleiro, e chutou no cantinho para confirmar o placar em 2 a 0.

