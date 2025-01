Atlético Guaratinguetá x Grêmio, Copinha: onde assistir, arbitragem e escalações

O Grêmio vai enfrentar o Atlético Guaratinguetá, neste sábado (11), às 13h (de Brasília), no Estádio Dario Rodrigues Leite, conhecido também como Ninho da Garça, em Guaratinguetá. No embate pela terceira rodada do Grupo 21 da Copinha, os times entram em campo com objetivos distintos. O Imortal é o líder do grupo com seis pontos, enquanto os donos da casa são o terceiro colocado, com apenas um ponto.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da CazéTV pelo YouTube, a partir de 13h.

Como chega o Atlético Guaratinguetá

A Coruja do Vale ainda não venceu na competição de base, já que sofreu revés para o Porto Vitória por 2 a 0 em sua estreia. Posteriormente, somente empatou sem gols com o Vitória da Conquista. O anfitrião do Grupo 21 ainda tem chances de se classificar para a etapa seguinte da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para isso, necessita de uma combinação de resultados.

Primeiro necessita de um resultado positivo sobre o Imortal por uma vantagem de pelo menos três gols, até porque atualmente seu saldo de gols é de -2. Além disso, precisa torcer por um triunfo do Vitória da Conquista sobre o Porto Vitória.

Como chega o Grêmio

O Tricolor Gaúcho vive momento positivo em seu início de trajetória no campeonato. Afinal, conta com 100% de aproveitamento, pois venceu o Vitória da Conquista em uma goleada por 4 a 0 em seu primeiro duelo. Em seguida, mais um resultado positivo, dessa vez sobre o Porto Vitória por 1 a 0 na segunda rodada.

O promissor atacante Gabriel Mec, de 16 anos, aliás, corresponde às expectativas e vem sendo um dos destaques do time ao lado de Jardiel. Vale lembrar que este segundo foi o artilheiro da edição de 2024 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com nove gols. Como o Imortal já garantiu a vaga para a fase seguinte do torneio, há a expectativa de que o comandante Fabiano Daitx poupe alguns titulares como o zagueiro Viery, além dos meio-campistas Hiago e Tiago. Deste modo, João Lima, Kaick e Smiley devem ser escolhidos para substituí-los, respectivamente.

ATLÉTICO GUARATINGUETÁ x GRÊMIO

3ª rodada da Copinha 2025 – Grupo 21

Data: sábado, 11/01/2025

Local: Estádio Dario Rodrigues Leite (Ninho da Garça), em Guaratinguetá (SP)

ATLÉTICO GUARATINGUETÁ: Luiz Otávio; Leonardo Henrique, Arthur Bahia, Kauã Cunha, Higor; Thiago Bahiense, Rafael Conti, Samuel Silva, Brunno; Wesley Kauã, Wesley. Técnico: Jecimauro Borges.

GRÊMIO: João Victor; Luis Eduardo, Viery (João Lima) e Nathan; Pedro Gabriel, Araújo, Hiago (Kaick), Zortea e Tiago (Smiley); Gabriel Mec e Jardiel. Técnico: Fabiano Daitx.

Árbitro: Não informado

Auxiliares: Não informado

