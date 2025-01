Corinthians confirma compra do zagueiro Cacá

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (10) a compra do zagueiro Cacá. O zagueiro de 25 anos já estava no Timão desde o ano passado, por empréstimo, e agora fica em definitivo até o final de 2028, pelo valor de R$ 24 milhões por 90% direitos econômicos do atleta.

Cacá já havia antecipado sua permanência na noite da quinta (09). O zagueiro estava emprestado pelo Tokushima Vortis. Pelo Corinthians, atingiu metas que obrigaram o clube paulista a fazer o negócio em definitivo.

“É uma felicidade enorme,uma oportunidade que todos os atletas no Brasil e no Mundo querem ter, que é vestir essa camisa, sentir essa energia de entrar em campo e ver a torcida apoiar os 90 minutos. É uma oportunidade única. Estou agarrando com toda força do mundo. Estou treinando, estou batalhando e me cuidando bastante para poder fazer história, que é o meu maior objetivo nesse clube”, afirmou Cacá.

O zagueiro chegou ao Corinthians após passagem pelo Athletico. Com a camisa alvinegra, atuou em 40 partidas e marcou seis gols.

