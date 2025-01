NFL: playoffs começam com 14 times vivos no sonho pelo Super Bowl

Lamar Jackson, estrela do Baltimore Ravens, é um dos favoritos ao prêmio de MVP e é nome para ficar de olho no começo dos playoffs da NFL - (crédito: Getty Images via AFP)

Chegou a hora favorita dos apaixonados por futebol americano: os playoffs. Até para quem não gosta ou não conhece, o momento é o ideal para começar a acompanhar, com os 14 melhores times da NFL em ação na briga por um lugar no Super Bowl. O primeiro passo é neste sábado (11/1) até segunda-feira (13/1) para a rodada de Wild Card, o equivalente às oitavas de final nos chaveamentos normais, mas com cada lado representando uma conferência. Todos os jogos são eliminatórios, ou seja, o perdedor se despede e entra de férias, mas quem ganhar fica uma etapa mais próximo de levantar o troféu Vince Lombardi em 9 de fevereiro, no megaevento em Nova Orleans.

Depois de 18 semanas de temporada regular, o time de melhor campanha em cada conferência ganha folga na fase inicial e pode descansar esperando o adversário de menor ranqueamento que passar no Wild Card. Por isso, o atual bicampeão Kansas City Chiefs (15-2) só entra em campo na outra semana, assim como o Detroit Lions (15-2), favoritos para desbancar o possível tricampeonato da franquia do astro Patrick Mahomes.

Ainda assim, a emoção certamente não vai faltar. Protagonistas da primeira partida da NFL no Brasil, Philadelphia Eagles (14-3) e Green Bay Packers (11-6) fazem revanche nos playoffs da Conferência Nacional (NFC), desta vez na casa do time da Pensilvânia. Ambas as equipes estão com os quarterbacks voltando de lesão, mas o favoritismo é dos mandantes, liderados pelo running back Saquon Barkley. O corredor ultrapassou a marca de 2.000 jardas na temporada, apenas o nono da história a alcançar o feito.

Ainda na NFC, Tampa Bay Buccaneers (10-7) e Washington Commanders (12-5) fazem um duelo de dois ataques mortais e defesas que podem desaparecer. Já Los Angeles Rams (10-7) e Minnesota Vikings (14-3) medem forças em “campo neutro”, no Arizona, em razão dos incêndios florestais na Califórnia. A franquia de Minneapolis foi uma das melhores da temporada e por pouco não teve o melhor recorde da liga, perdendo apenas para dois times, mas um deles foi justamente os angelinos.

No lado da Conferência Americana (AFC), os postulantes se digladiam para tentar o que pareceu impossível nos últimos anos: vencer o Chiefs de Mahomes. Um dos principais candidatos é o Baltimore Ravens (12-5) de Lamar Jackson, que tem parada dura pela frente no confronto divisional contra o rival Pittsburgh Steelers (10-7). Candidato forte ao prêmio de MVP, Jackson ainda precisa se provar nos playoffs, porém perdeu cinco dos oito encontros contra o adversário da vez, que também chega de quatro derrotas seguidas no fim da temporada regular.

O outro desafiante é o Buffalo Bills de Josh Allen, dono do maior favoritismo do Wild Card ao enfrentar o Denver Broncos do calouro Bo Nix. As partidas iniciais da AFC ainda contam com um confronto aberto entre um Houston Texans (10-7) desfalcado recebendo o Los Angeles Chargers (11-6) que, mesmo com poucas peças de destaque, aprendeu a ganhar jogos do jeito clássico sob o comando do experiente técnico Jim Harbaugh.

Até fevereiro, todo fim de semana terá desfile dos melhores da NFL em campo. No próximo (18 e 19/1) ocorre o divisional round (rodada de divisão), equivalente às quartas de final, e depois as finais de conferência, em 25 e 26 de janeiro, a “semifinal” da liga. Os playoffs então fazem um intervalo para voltar os holofotes ao Pro Bowl, o jogo das estrelas. Por fim, a grande decisão, o Super Bowl, em Nova Orleans, será em 9 de fevereiro, com show de Kendrick Lamar no intervalo.

Disputa fora de campo

A reta final da temporada também significa a chegada da hora de anunciar os prêmios individuais da NFL. O de maior destaque é o de jogador mais valioso (MVP) da fase regular, sem considerar os playoffs, com uma briga à parte para definir quem será o dono do troféu. O favorito nas casas de apostas é Josh Allen, que liderou o Bills a 13 vitórias, com 3.731 jardas passadas, 40 touchdowns totais e seis interceptações, além de 531 jardas corridas. Os números por si só são espetaculares, mas ainda assim não superam os de Lamar Jackson.

A estrela do Ravens, que já conta com dois MVPs no currículo e foi eleito para o time ideal da temporada (All-Pro), teve o melhor ano da carreira, autor de 4.172 jardas passadas, 41 touchdowns aéreos, 915 jardas com os pés e outros quatro touchdowns desta forma. Tudo isso com apenas quatro interceptações e um rating (estatística para avaliar a eficiência do passador) de 119.6, que seria o quarto maior da história. O que joga contra é o recorde da equipe, que venceu 12 e perdeu 5 na temporada.

Saquon Barkley, running back do Eagles, correu para mais de 2 mil jardas e foi um dos destaques ofensivos da liga, mas o prêmio de MVP é dominado por quarterbacks, então é um azarão. Na lista de possíveis zebras, Joe Burrow brilhou, porém o Bengals ficou fora dos playoffs e praticamente zerou as chances do QB. O vencedor será anunciado somente na semana do Super Bowl.

Programe-se

Sábado (11/1)

18h30 – Houston Texans x Los Angeles Chargers

22h – Baltimore Ravens x Pittsburgh Steelers

Domingo (12/1)

15h – Buffalo Bills x Denver Broncos

18h30 – Philadelphia Eagles x Green Bay Packers

22h – Tampa Bay Buccaneers x Washington Commanders

Segunda-feira (13/1)

22h – Los Angeles Rams x Minnesota Vikings