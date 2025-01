São Bernardo x Flamengo, Copinha: onde assistir e escalações

Depois da derrota para o Zumbi, o Flamengo chega pressionado na terceira rodada da Copinha. Neste sábado, os Garotos do Ninho duelam contra o São Bernardo, às 21h45 (de Brasília), no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, e precisam de pelo menos um empate para avançar de fase. O Rubro-Negro, aliás, soma quatro pontos na segunda posição do grupo 23, enquanto o time paulista soma um ponto na terceira colocação. Em caso de vitória, a equipe ultrapassa os cariocas.

Onde assistir

A partida entre São Bernardo e Flamengo, pela terceira rodada da Copinha, aliás, terá a transmissão do Sportv (canal fechado).

Como chega o São Bernardo

Após um empate com o Cruzeiro da Paraíba e uma derrota para o Zumbi de Alagoas, o São Bernardo vê no jogo contra o Flamengo a oportunidade de se classificar para a próxima fase. Para isso, precisa vencer e contar com um resultado negativo do Cruzeiro-PB contra o Zumbi. O técnico Nuno Teixeira não contará com Iuri, suspenso, mas espera ter o restante do elenco disponível.

O elenco, aliás, conta com o influenciador e atleta de X1 Isaac Xavier, que tem 2,7 milhões de seguidores no Instagram. O jovem de 19 anos entrou nos últimos minutos contra o Cruzeiro-PB e está tentando destaque para virar jogador profissional.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Flamengo ocupa a segunda posição do grupo, com quatro pontos. A equipe começou com uma vitória expressiva sobre o Cruzeiro-PB, mas perdeu para o Zumbi de Alagoas, o que complicou sua situação no grupo. O técnico Raphael Bahia, afinal, pode realizar ajustes na equipe para garantir a vitória e a classificação direta.

SÃO BERNARDO x FLAMENGO

3ª rodada da Copinha (Grupo 23)

Data-Hora: 11/1/2025 (sábado), às 21h45 (de Brasília)

Local: Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP)

Onde assistir: SporTV (canal fechado)

SÃO BERNARDO: Luan; Ismael, Sorriso, Vitorino e Isaque; Filipe, Murilo Barros e Gabriel Scher; Vitinho, Kauã Chaudar e Kaiki. Técnico: Nuno Teixeira.

FLAMENGO: Caio Barone; Gusttavo, Pedro Lemos, Johnny e Germano; Luis Aucélio, Pedro Leão e Joshua; Douglas Telles, Bill e Felipe Lima. Técnico: Raphael Bahia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.