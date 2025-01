Na história do Botafogo, Almada se despede dos torcedores alvinegros

Nesta sexta-feira (10), o craque Almada se despediu do Botafogo pelas redes sociais. O jogador está a caminho do Lyon, da França, clube administrado por John Textor. Mesmo com apenas seis meses no time carioca, o argentino fez história ao conquistar a inédita Libertadores e o Brasileirão de 2024.

Aliás, na mensagem de despedida, Almada focou exclusivamente em agradecer aos torcedores. O jogador, que veio do futebol dos Estados Unidos para o Botafogo, já tinha em seu contrato a previsão de seguir para a Europa após sua passagem pelo Alvinegro.

“Torcida do Botafogo, obrigado por todo esse tempo incrível e por todo o carinho que recebi! Agradeço ao clube pela oportunidade de defender essa camisa, ao staff e aos meus companheiros por todo apoio! Foi incrível conquistar a Libertadores e o Brasileirão com vocês. Esses momentos sempre estarão em minha memória, e farei parte de vocês para sempre. Agora é hora de seguir em frente com um novo desafio, mas saibam que ganharam um torcedor para a vida toda!”, declarou o jogador em uma rede social.

Números de Almada pelo Botafogo

Todavia, Almada também traz no currículo a conquista da Copa do Mundo de 2022, defendendo a seleção da Argentina. No Botafogo, marcou três gols, contribuiu com duas assistências e disputou 26 partidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Ezequiel Almada (@thiago_almada23)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.