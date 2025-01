Palmeiras renova contrato de Aníbal Moreno

O Palmeiras segue em uma sequência de renovações do seu elenco. Nesta sexta-feira (10), o Verdão renovou o contrato do meia Aníbal Moreno. O novo vínculo do Argentino consta no BID da CBF e vai até 2029.

O jogador tinha contrato com o Verdão até 2028. Após chegar do Racing na última temporada e ser um dos destaques, o clube optou por dar mais um ano de contrato ao jogador. Com cinco temporadas pela frente, o clube alviverde alcançou o máximo permitido pela lei brasileira.

Pelo Palmeiras, Aníbal Moreno disputou 62 partidas em 2024 e marcou quatro gols. O argentino é a terceira renovação do clube nesta semana. Na quarta, o Verdão estendeu o vínculo de Gustavo Gómez e na quinta do goleiro Marcelo Lomba.

