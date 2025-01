Apresentado no Grêmio, João Lucas destaca intensidade e diz estar pronto para oportunidade

O Grêmio apresentou, nesta sexta-feira (10), João Lucas como reforço para a nova temporada. O lateral-direito, que acumula passagens por Juventude, Santos, Flamengo e Cuiabá, acredita que um bom desempenho em 2025 lhe permitirá um salto em sua carreira, o seu grande objetivo.

“Chego ao Grêmio para sonhar alto, e a expectativa, portanto, é a melhor possível. Quero conquistar os objetivos, títulos. Que seja um Brasileiro, uma Sul-Americana. Como o presidente falou: a expectativa é alta. Com trabalho e humildade, esperamos conquistar coisas grandes neste ano que vem aí”, disse o atleta em entrevista ao site do clube.

Hoje, aos 26 anos, João Lucas se diz preparado para superar os desafios que terá pela frente no Imortal e não perdeu a oportunidade de pedir o apoio dos torcedores.

“O futebol gaúcho é muito físico, muita disputa e gosto disso. Sou lateral, de bastante vigor. Gosto de apoiar com intensidade, mas primeiramente sou um defensor agressivo na marcação e quero equilibrar essa parte ofensiva e defensiva. Por onde passei, tive aprendizados. O que mais tirei é o controle emocional. Venho em evolução na carreira. É o melhor momento para eu estar aqui”, explicou o atleta que vestirá a camisa 2.

“Sobre a torcida do Grêmio, já senti na pele nas vezes em que pude jogar contra. Agora quero ela a favor e tenho certeza de que vai ser bem melhor”, acrescentou.

Grêmio segue de olho no mercado

João Lucas, que assinou contrato por três temporadas, é o único reforço nas quatro linhas até o momento. Antes, o clube acertou com o técnico Gustavo Quinteros. Mas a diretoria procura, no mínimo, mais quatro nomes, com a obrigatoriedade de um zagueiro, um lateral-esquerdo, um volante e um atacante.

O Grêmio integra o Grupo A do Campeonato Gaúcho, juntamente com Avenida, Guarany de Bagé e São José. A estreia tricolor será em 22 de janeiro contra o Brasil, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. Heptacampeão estadual, o Imortal vai em busca do oitavo título gaúcho consecutivo.

