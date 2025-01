Fluminense confirma a contratação de Canobbio

Nesta sexta-feira (10), o Fluminense confirmou, por meio de suas redes sociais, a contratação do atacante Canobbio. O jogador chega para reforçar o ataque da equipe comandada por Mano Menezes e já realizou exames médicos no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro.

O uruguaio, aliás, desembarcou no aeroporto e conversou com a imprensa presente no local. Para viabilizar sua contratação, o clube carioca cedeu o atacante Isaac ao Athletico, equipe que Canobbio defendeu nas últimas temporadas.

Contudo, Canobbio foi revelado pelo Fénix, um clube modesto do Uruguai. Após se destacar pelo Peñarol, foi contratado pelo Athletico-PR. Na época, a diretoria do Furacão desembolsou R$ 5,7 milhões para trazê-lo, tornando-o a maior contratação da história do clube até então.

Números de Canobbio no Furacão

Pelo Athletico, Canobbio disputou 141 partidas, marcou 18 gols e contribuiu com 16 assistências. No entanto, ao final da temporada de 2024, o Furacão foi rebaixado. Mesmo assim, Canobbio segue como presença constante nas convocações do técnico Marcelo Bielsa para a seleção uruguaia. No Fluminense, inicialmente, ele formará dupla de ataque com Germán Cano.

