São Paulo realiza primeiro coletivo da pré-temporada

No segundo dia de treinamentos na Flórida, o São Paulo realizou seu primeiro coletivo. Luis Zubeldía dividiu o elenco em duas times, com 11 jogadores cada. A atividade teve dois tempos de 20 minutos e terminou empatada em um a um, com gols de Luciano e Calleri.

O Tricolor não contou com os laterais esquerdos Patryck Lanza, que se recupera de um quadro de dengue, e Enzo Díaz. O clube espera o argentino na noite deste sábado (11) para integrar o elenco. Com isso, Zubeldía teve que improvisar peças na posição. O paraguaio Bobadilla também não está com o grupo. O volante se recupera de um caso de influenza e é aguardo pelo clube no domingo.

Maior contratação da temporada, Oscar atuou centralizado, mas também caiu bastante pela esquerda. Ainda se recuperando de lesão, Pablo Maia também esteve em campo, mas não ao longo de toda a atividade, por conta de restrições da parte física. Rodriguinho e Santiago Longo alternaram no papel de coringa.

Um dos times era formado por Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Moreira; Alisson e Pablo Maia; Erick, Oscar e William Gomes. Já o outro tinha Jandrei; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Henrique Carmo; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Ferreira; André Silva.

No final da atividade, Igor Vinícius deixou o campo com dores no pé esquerdo. O São Paulo segue com os treinos neste sábado e terá o primeiro compromisso na FC Series na próxima quarta-feira (15), contra o Cruzeiro.

