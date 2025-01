Romário acompanha partida do America-RJ e explica regras das chuteiras pretas

Romario esteve em Itapira para acompanhar o time do America na Copinha - (crédito: Foto: Divulgação/America-RJ)

Um dos camarotes do Estádio Chico Vieira, em Itapira, recebeu uma presença ilustre nesta sexta-feira (10). O ex-jogador Romário, atual presidente do America, acompanhou a partida do clube rubro contra a Portuguesa, válida pela última rodada da fase de grupos da Copinha.

O America já havia garantido classificação com antecedência, após vencer Itapirense e Atlético-GO nas rodadas anteriores. Foi a primeira vez na história que o clube conseguiu avançar para a próxima fase do torneio, o que enche o presidente de orgulho.

“É parabenizar essa gurizada. Uma classificação histórica. Isso é resultado de frutos que a gente começou a colher desde janeiro do ano passado. Ao longo dos anos vamos poder rever o America no seu devido lugar”, destacou Romário, em entrevista ao canal Sportv.

Nos últimos dias, repercutiu-se na internet uma norma curiosa exigida pelo presidente. Os jogadores que disputam a Copinha só podem usar chuteiras pretas. Romário explicou a exigência e destacou que ele já adota a medida desde o ano passado.

“Sempre joguei de chuteira preta e fui contrário a chuteiras de outras cores. Acho que o futebol tem que ser mostrado com sua técnica, na forma de jogar. Principalmente esses jovens até 20 anos, no meu entendimento, eles têm que primeiro mostrar quem são pelo futebol e não serem conhecidos pela chuteira, seja ela rosa, abacate, qualquer cor. Por isso a determinação, e não só na Copinha. É desde janeiro do ano passado”, afirmou.

Apesar das chuteiras pretas, Romário assistiu à primeira derrota do clube na Copinha. O America saiu na frente, mas sofreu a virada e perdeu de 3 a 1 para a Lusa. Agora os rubros encaram o Cruzeiro, em São Carlos, na próxima fase do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.