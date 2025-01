Vasco vai para nova estreia com time ‘alternativo’; relembre

Ao entrar em campo neste sábado (11), o Vasco utilizará um time alternativo pela quinta vez nos últimos seis anos. O compromisso é contra o Nova Iguaçu, às 16h30 (de Brasília), em São Januário. Nova tendência entre os grandes, o Cruz-Maltino também adotou a estratégia de dar oportunidade aos mais jovens nas rodadas iniciais do estadual.

Isso ocorreu pela primeira vez em 2020, quando levou jogadores da base e outros menos aproveitados do profissional para uma das primeiras partidas do Carioca. O Jogada10 relembra, então, como foram estas experiências para o Gigante da Colina.

2020

Após entrar na década com cerca de 180 mil sócios, a expectativa era boa para 2020. Na estreia do Carioca, a equipe até jogou com o time principal, empatando em 0 a 0 com o Bangu. Mas, na segunda rodada, usou um time recheado de jovens para o clássico contra o Flamengo, que fez o mesmo. No fim, vitória por 1 a 0 dos Rubro-Negros num esvaziado Maracanã. Na ocasião, porém, o técnico era Abel Braga, o mesmo do profissional, sem que houvesse uma diferenciação na pré-temporada da equipe.

2021

Já no ano seguinte, o clube de fato utilizou não só um time alternativo nas duas primeiras rodadas, como deu oportunidade ao técnico do Sub-20, Diego Siston. Ele comandou a equipe nas duas primeiras rodadas – duas derrotas por 1 a 0 para Portuguesa e Volta Redonda, respectivamente.

2023

Após utilizar o time principal desde o início em 2022, o Vasco voltou a adotar a medida em 23. Já com a SAF operando, o Cruz-Maltino viajou para a sede da então parceira majoritária, 777 Partners, em Miami, para amistosos contra River Plate e Inter Miami.

Paralelamente, outro grupo de jogadores seguiu no Rio para atuar nas rodadas iniciais. Desta vez com Emílio Faro no comando, o Vasco empatou as duas partidas: 0 a 0 contra o Madureira, e 1 a 1 contra o Audax – gol de Matías Galarza.

2024

No ano seguinte, o time novamente viajou para fora do país – desta vez para o Uruguai, onde jogaria um torneio de verão contra Deportivo Maldonado-URU e San Lorenzo-ARG. Foram duas vitórias por 1 a 1. Já a equipe que seguiu no Rio de Janeiro, enfim, beliscou uma vitória na estreia.

O técnico era William Batista e o Cruz-Maltino bateu o Boavista em São Januário por 2 a 0, com gols de Capasso e Leandrinho. Na segunda rodada a equipe se viu perdendo por 2 a 0, mas conseguiu a virada e ainda levou o empate num jogo doido contra o Sampaio Corrêa: no fim, 3 a 3, com gols de Barros, Orellano e Paixão. À exceção de Leandrinho, todos os autores dos tentos foram emprestados para outras equipes.

