São Paulo consegue diminuir folha salarial em até R$2 milhões

O São Paulo está próximo de atingir um de seus principais objetivos neste começo de ano. Afinal, a diretoria do clube planejou diminuir a folha salarial em até R$2 milhões em comparação a 2024. A conta considera a retirada de 14 jogadores da folha de pagamento do clube e a chegada de reforços como Oscar, Enzo Díaz, além do acerto com Wendell, que tem um pré-contrato com o Tricolor.

O clube não apresenta números, mas em 2024 o diretor Carlos Belmonte afirmou que a folha chegava a R$ 18 milhões. Assim, estimula-se que o São Paulo esteja gastando aproximadamente R$16 milhões em salários. Isso sem contar a parte que a Superbet está arcando com os vencimentos do meia Oscar.

Nos últimos dias, deixaram o clube atletas com vencimentos altos como Rafinha, Welington, Welington Rato, Nestor, Michel Araújo, Galoppo e Méndez. Além disso, Nikão, Jamal Lewis, Matheus Belém, Pedro Vilhena, Raí ramos, Caio Mateus e Orejuela também deixaram o clube. O São Paulo ainda trabalha para achar novos clubes para os volantes Luan e Liziero e diminuir ainda mais os vencimentos mensais.

O cálculo do São Paulo já leva em conta os vencimentos de Wendell, que passará a fazer parte da folha do Tricolor assim que se desvincular do Porto, de Portugal. A negociação neste momento está parada. O Tricolor ainda sonha com uma chegada antecipada do jogador.

Contudo, o São Paulo ainda tem interesse em outros jogadores. O clube deseja um lateral-direito. Natanael e Lucas Rosa estão sendo monitorados. Além disso, Thiago Mendes está na mira do Tricolor e pode chegar ao clube no meio do ano.

