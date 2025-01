Garro inicia tratamento de lesão no joelho direito; entenda

O Corinthians pode ter um desfalque importante no início da temporada. O meia Rodrigo Garro foi submetido a um tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito por conta de um incômodo que o acompanha desde abril do ano passado. O caso não é grave, mas o Timão trata com cautela para livrá-lo das dores, que são leves.

Segundo o Corinthians, a lesão foi descoberta no ano passado, mas estava controlada. O jogador precisou lidar com dores leves ao longo do ano, mas nada que o impedisse de ser um dos destaques do time no Brasileirão. A tendinopatia patelar afeta a região anterior da articulação e é comum em atletas que praticam corrida e desaceleração.

Portanto, o Corinthians optou por um tratamento adequado no início da temporada de 2025 para evitar agravar o quadro e correr o risco de perder o camisa 10. O trabalho inicial de recuperação inclui redução do volume e intensidade do treino, sendo assim, Garro deve ser ausência no início da pré-temporada do Timão.

O Corinthians não especificou um tempo de recuperação. Como o quadro não é grave, Garro deve ficar à disposição do técnico Ramón Díaz ainda no início do Paulistão, mas pode desfalcar nas primeiras rodadas. Tudo, é claro, vai depender da evolução do camisa 10 ao longo do tratamento diariamente.

