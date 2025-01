Família de ex-dono de clube inglês cobra indenização recorde

A família do ex-proprietário do Leicester, da Inglaterra, vai entrar com uma ação contra a empresa italiana Leonardo Spa e cobrará uma indenização astronômica. Vichai Srivaddhanaprabha morreu em acidente de helicóptero, em 2018, junto com outras quatro pessoas, nos arredores do estádio King Power.

A indenização cobrada é de 2,4 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões na cotação atual). O valor é o maior da história em acidentes fatais aéreos. A família de Vichai Srivaddhanaprabha decidiu pela ação judicial após investigadores descobrirem que os pedais do piloto se desconectaram do rotor de cauda, fazendo com que o helicóptero perdesse o controle.

O rotor de cauda é uma peça que gira na parte traseira do helicóptero, responsável por gerar um anti-torque. O papel é impedir que a fuselagem gire no sentido oposto ao do rotor principal, que dá sustentação para manter a aeronave no ar. Assim, a ausência do rotor de cauda faz com que o veículo perca o controle. Foi o que aconteceu com Vichai Srivaddhanaprabha.

Vichai Srivaddhanaprabha era um bilionário tailandês com uma fortuna estimada em US$ 4,9 bilhões, em 2018. A revista Forbes chegou a colocá-lo como o nono mais rico do mundo e o quinto da Tailândia à época. O empresário era o fundador e CEO da King Power, uma empresa que operava lojas duty-free, e que dá nome ao estádio do Leicester.

A era Vichai no Leicester

O bilionário tailandês comprou o Leicester em 2010. Na temporada de 2013/14, o clube inglês conquistou o título da segunda divisão. Assim, voltou à elite. No primeiro ano na primeira divisão, a equipe sofreu, mas escapou do rebaixamento na penúltima rodada — após ganhar sete dos últimos nove jogos, o que ficou conhecido como “The Great Escape”.

No segundo ano na elite inglesa, o Leicester protagonizou uma campanha histórica. Dessa forma, Vichai Srivaddhanaprabha investiu em reforços, e os Foxes conquistaram um título inédito. Na era Premier League, a única zebra foi o Blackburn Rovers, em 1994/95. Já o último campeão inglês inédito havia sido o Nottingham Forest, em 1976/77.

Nas temporadas seguintes, o Leicester se tornou uma equipe de meio de tabela, consolidada na elite. Em 2018, Vichai Srivaddhanaprabha morreu em acidente de helicóptero. O clube ficou nas mãos do filho Aiyawatt Srivaddhanaprabha. Nos dois anos seguintes, os Foxes terminaram em quinto. Em 2022/23, foram rebaixados, mas conquistaram o título da segundona em 2023/24. Assim, retornaram à elite.

