Canobbio celebra acerto com o Fluminense: ‘Passo muito grande’

O Fluminense anunciou o sétimo reforço para 2025. Trata-se do atacante Agustín Canobbio, que estava no Athletico-PR. O uruguaio, de 26 anos, se apresentou nesta sexta-feira (10), no CT Carlos Castilho, realizou exames e assinou contrato em definitivo até o fim de 2028. Assim, ele celebrou o acerto com o novo clube.

Carioca 2025: veja os favoritos, possíveis surpresas e mais

“Estou muito feliz por esse novo desafio, por vestir a camisa do Fluminense. Esse é um passo muito grande na minha carreira. Espero contribuir com as minhas características, com muita humildade e muito sacrifício Vou dar o melhor de mim dentro de campo e espero ajudar o clube a ficar lá em cima, no seu lugar, que é um dos maiores da América”, disse.

Revelado pelo Fênix, do Uruguai, Canobbio teve passagem pelo Peñarol, do mesmo país, onde conquistou três títulos nacionais, antes de chegar ao Athletico-PR em 2022. No Furacão, foi bicampeão paranaense. Além disso, ele é figura constante na seleção uruguaia, onde foi campeão Sul-Americano sub-20, em 2017. Ele disputou a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América do ano passado.

Após deixar o tricampeonato carioca escapar e lutar contra o rebaixamento até a última rodada no Brasileirão, o Fluminense segue buscando reformular o elenco. Assim, a diretoria tricolor adotou a mesma postura da janela do meio do ano passado. Além de Canobbio, já contratou o goleiro Marcelo Pitaluga, o zagueiro Juan Freytes, lateral-esquerdo Renê, o meia Hércules e os atacantes Joaquín Lavega e Paulo Baya.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.