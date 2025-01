Flamengo x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca de 2025 e inicia a busca pelo bicampeonato, além da sétima final consecutiva. O Rubro-Negro enfrenta o Boavista, neste domingo (12), às 16h (de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju (SE), pela 1ª rodada da Taça Guanabara.

Com o elenco principal realizando pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo jogará as primeiras rodadas do Carioca com a equipe alternativa, formada majoritariamente por jogadores da base, assim como o técnico Cleber dos Santos, do sub-20. Assim, nomes como Lorran e Carlinhos tem a oportunidade de mostrar serviço para Filipe Luís.

Sem o Maracanã à disposição por conta de reparos no gramado, o Flamengo decidiu mandar as primeiras partidas longe do Rio de Janeiro. Assim, o Rubro-Negro escolheu o Nordeste para jogar. Portanto, a estreia será em Aracaju (SE). Depois, jogará em Campina Grande (PB), Natal (RN) e São Luís (MA).

Como chega o Flamengo?

Com o elenco principal realizando pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo vai dar oportunidade para a garotada e alguns reservas que perderam espaço no ano passado, como Lorran e Carlinhos. O técnico Cleber dos Santos, escolhido para substituir Filipe Luís no sub-20, vai comandar o time nas primeiras rodadas do Carioca.

Como chega o Boavista?

O Boavista inicia a temporada de 2025 com muitas novidades. O clube de Saquarema, cidade da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, se tornou SAF e mudou a identidade visual. O time conta com alguns nomes conhecidos, como Erick Flores, ex-Flamengo. Entre as novidades, o Verdão trouxe Felipe Resende e Abner Vinícius, que integraram o elenco do Maricá, campeão da Série A2 e Copa Rio em 2024.

Flamengo x Boavista

1ª rodada da Taça Guanabara

Data e horário: 12/01/2025

Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)

Flamengo: Dyogo Alves; Pablo, Cleiton, Daniel Sales e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano e Lorran; Thiaguinho, Felipe Teresa e Carlinhos. Técnico: Cléber dos Santos

Boavista: André; Ben-Hur, Anderson Conceição, Sheldon e Alysson Vinícius; William Oliveira, Caetano e Erick Flores; Felipe Resende, Abner Vinícius e Gabriel Conceição. Técnico: Márcio Zanardi

Árbitro: Pierry Dias dos Santos

Assistentes: Juan Motta Cidri e Júlio César Souza Gaudêncio

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

