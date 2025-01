Vasco cede empate ao Nova Iguaçu em São Januário, na estreia pelo Carioca

Paulinho Silva comemora gol do Vasco diante do Nova Iguaçu - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco, com um time formado em sua maioria por jogadores das categorias de base e atletas que retornaram de seus respectivos empréstimos, iniciou o Campeonato Carioca com empate por 1 a 1 diante do Nova Iguaçu na tarde deste sábado (11). O lateral-direito Paulinho Silva abriu o placar no primeiro tempo, mas Sidney deixou tudo igual para o time da Baixada na etapa final.

O jogo em São Januário, aliás, teve mando de campo do Nova Iguaçu. Com o resultado, Cruz-Maltino e Laranja da Baixada somam um ponto cada na competição,

Primeiro tempo

Ambos os times apostaram na forte marcação a fim de não deixarem espaços. Assim, as chegadas ao ataque foram escassas. Alegria teve boa oportunidade após jogada diferenciada de GB, mas chutou sem perigo. O Nova Iguaçu, por sua vez, tentou responder com cobrança de falta de João Paulo que raspou a trave. Mas a equipe da Baixada não manteve o ímpeto e, assim, deu margem para o Vasco dominar as ações, em especial pelos flancos. Os cruz-maltinos, porém, pecaram no passe final. Aos 39 minutos, porém, Bruno Lopes aproveitou vacilo do setor defensivo na área e chutou para rebote do goleiro. Paulinho, bem posicioonado, abriu o placar.

Segundo tempo

Logo aos cinco minutos da etpaa final, Gabriel Pinheiro chutou forte, e a bola bateu na coxa de Paulinho e, em seguida, na mão. O árbitro apontou pênalti, mas voltou atrás em sua decisão após ser chamado para ver o lance no monitor. O lateral vacaíno, aliás, travou excelente batalha com o atacante Andrey e se deu bem na maioria das disputas. Em uma das vezes em que se lançou à frente, Paulinho mandou a bola na cabeça de Serginho, que concluiu com perigo. O Nova Iguaçu melhorou sua organização e chegou ao empate com o lateral Sidney, que cabeceou sozinho na pequena área, aproveitando bobeada da zaga e indecisão do goleiro Pablo, que não saiu.

A partir daí, os técnicos promoveram substituições em busca de uma melhor sorte, mas faltou iniciativa aos times. O jogo ficou muito morno, com o Nova Iguaçu mantendo a posse de bola e cadenciando o ritmo diante de um Vasco que não reagiu por uma vitória.

NOVA IGUAÇU 1×1 VASCO

1ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Data: 11/01/2025 (sábado )

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Paulinho Silva, 39’/1ºT (0-1); Sidney, 17’/2ºT (1-1).

NOVA IGUAÇU: Lucas Maticoli; Gabriel Pinheiro, Renan Arantes, Mateus Müller (Ramon Pereira, 7’/2ºT) e Sidney; Jorge Pedra (Fernandinho, 22’/2ºT), Igor Guilherme e João Lucas (Lucas Cruz, 22’/2ºT); Xandinho, Phillipe Costa e Andrey Dias. Técnico: Carlos Vitor.

VASCO: Pablo; Paulinho Silva, Lyncon, Luiz Gustavo e Victor Luís; Zé Gabriel, De Lucca e Serginho (Riquelme, 23’/2ºT) ; Bruno Lopes, Maxsuell Alegria (Avellar, 40’/2ºT) e GB. Técnico: Ramon Lima.

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: Andrey Dias (NIG); Maxsuell Alegria (VAS)