Ramon Lima valoriza empate do Vasco e exalta Paulinho: ‘Muito talentoso’

Ramon Lima, técnico do Vasco no início do Carioca - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

Neste sábado (11), o Vasco empatou em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, em São Januário, pela estreia no Campeonato Carioca. O técnico interino Ramon Lima comandou a equipe recheada de garotos do sub-20, que saiu na frente com o gol do lateral-direito Paulinho. O treinador analisou o desempenho do time e valorizou o resultado.

“Realmente é contexto difícil por tempo trabalhado, a gente começou no dia 27. O Nova Iguaçu começou antes. O que a gente sabia é que sofreria no segundo tempo, principalmente na parte física, que condiciona o técnico e o tático. A gente perdeu um pouco de pressão na frente e o Nova Iguaçu conseguiu empurrar a gente para trás. Mas ainda conseguimos competir com o Nova Iguaçu, o gol saiu em bola parada. Com todo contexto adverso, os meninos competiram. O mais importante é evoluir sem perder, porque quando perde a confiança vai para baixo. A gente não comemora o empate, poderia ter ganho, faz parte do futebol. Mas é importante evoluir sem perder”, disse em coletiva.

Autor do gol cruzmaltino, Paulinho recebeu elogios de Ramon Lima após atuação como titular na lateral direita. Aos 19 anos, o jovem ganhou mais uma oportunidade na equipe principal do Vasco.

“Paulinho é um jogador nascido em 2005, é cria do Vasco, muito identificado com a camisa do Vasco, está aqui desde os sete anos, estudou no colégio Vasco da Gama. É um jogador muito talentoso, um jogador que a torcida gosta. Um lateral ofensivo, que tem boas qualidades ofensivas, que hoje foi muito bem também nos duelos defensivos, teve um confronto importante com o Andrey, que é um bom jogador do Nova Iguaçu, e foi bem. É um jogador que tem evoluído e acho que vai dar frutos pro Vasco.”

Ramon Lima analisa atuações dos jovens

O elenco que inicia o Carioca conta com peças experientes, como Victor Luís, Serginho, Zé Gabriel e De Lucca. Para Ramon Lima, a participação desses jogadores foi fundamental para dar equilíbrio ao time repleto de jovens.

“Estamos com elenco enxuto, a experiência deles é importante. O Jp e o Lucas Eduardo, o último jogo deles foi em outubro, estão há três meses sem jogar. Estava no planejamento que eles teriam pouca minutagem. Então fizemos isso (usar Zé Gabriel, De Lucca e Serginho) também para dar minutagem para eles.”

No ataque, o Vasco entrou em campo com o trio Bruno Lopes, Maxsuell Alegria e GB. O técnico interino destacou o empenho dos garotos e normalizou os erros.

“Normal, é passo a passo. Conversei com o Fábio, eles vão ter que passar por isso, não tem jeito. Para ser experiente, tem que tentar. Ele ficou ansioso em alguns lances, competiu o tempo todo. Quando errou, não parava. Correu até onde suportou. É questão de tempo mesmo, e experiência. Quanto mais jogos ele fizer, a tendência é ele evoluir”, sobre Bruno Lopes.

“É um menino que se dedicou, que competiu até onde aguentou, ele pediu pra sair depois ali naquele final, mas acho que lutou muito, cara, ele batalhou, foi importante em algumas transições. É um garoto ainda, nascido em 2004 e acho que ajudou muito a equipe coletivamente”, sobre Alegria.

“Eu acho o GB um grande jogador, um jogador muito técnico. Tem um perfil muito raro porque é um cara alto e técnico, ele combina bem. Hoje ele teve a função em alguns momentos de vir como um falso 10, flutuando por dentro quando o Bruno atacava as costas. Ele tem melhorado muito a intensidade dele”, sobre GB.

