Santos anuncia os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão para a temporada 2025

Zé Ivaldo e Luisão são os novos reforços do Santos para a temporada de 2025 - (crédito: Fotos: Divulgação / Santos)

O Santos anunciou, neste sábado (11), suas duas primeiras contratações para a temporada de 2025. Tratam-se dos zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, que já treinaram com o elenco no CT Rei Pelé e chegam para reforçar o sistema defensivo visando a Série A do Brasileirão.

Dessa forma, o primeiro pertence ao Cruzeiro e chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. Aos 27, o defensor chega para qualificar o setor da equipe, que está de volta à Série A.

O segundo, por sua vez, tem 21 anos, estava no Novorizontino, que não conseguiu o acesso na reta final da Série B, e assinou contrato até 31 de dezembro de 2028.

Ele tinha contrato com o clube paulista até dezembro de 2027, porém viu a ideia de atuar na primeira divisão com bons olhos para a sequência da carreira. O Peixe adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador.

BEM-VINDO, ZÉ IVALDO! ?????????? O Santos FC confirmou a contratação do zagueiro Zé Ivaldo. O defensor de 27 anos assinou vínculo de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra ao final da temporada. Mais detalhes no site oficial. pic.twitter.com/KIKPLv9NpZ — Santos FC (@SantosFC) January 11, 2025

Carreira dos reforços

Zé Ivaldo chega para reforçar o setor, que teve as saídas de Alex (Portuguesa) e Jair (negociado com o Botafogo). O elenco conta ainda com Gil, Luan Peres e João Basso, além de Luisão,

Nascido em Maceió, o defensor começou a carreira nas categorias de base do CRB em 2014. No ano seguinte, foi contratado pelo Athletico-PR. Depois de permanecer por oito temporadas, acumulou empréstimos para Vitória, em 2019, e Cruzeiro, em 2022.