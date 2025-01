Copinha SP: veja os resultados deste sábado (11/1), últimos classificados e duelos da próxima fase

Neste sábado, 11/1, rolou a terceira e última rodada dos cinco grupos que ainda estavam indefinidos na Copinha SP. Foram dez jogos que sacramentaram as vagas finais à segunda fase, sendo que alguns dos times já haviam garantido suas classificações por antecipação. O Flamengo venceu e assegurou a segunda posição de sua chave, ao lado do Zumbi-AL, sensação do torneio. Grêmio e Sport já estavam de boa e, ao empatarem suas partidas, mantiveram a invencibilidade. Contudo, o Fortaleza, que enfrentou o Ituano, perdeu e terminou em segundo em seu grupo, Mas garantido.

Assim, vamos aos últimos jogos da última rodada:

Jogos deste sábado, 11/1, da Copinha

Grupo 20

Cascavel 2 x 2 Boavista

Referência 0 x 0 Sport

Classificação: 1º Sport, 7 pontos (classificado); Referência-SP, 7 pontos (classificado), 3º Cascavel, 1 (eliminado); 4º Boavista-RJ, 1 (eliminado)

Grupo 21

Vitória da Conquista 2 x 1 Porto Vitória

Atlético Guaratinguetá 1 x 1 Grêmio

Classificação: 1º Grêmio, 7 pontos (classificado); Vitória da Conquista, 4 pontos (classificado), 3º Porto Vitória, 3 (eliminado); 4º Atlético Guaratinguetá, 2 (eliminado)

Grupo 23

Cruzeiro-PB 1 x 1 Zumbi-AL

EC São Bernardo 0 x 1 Flamengo

Classificação: 1º Zumbi, 7 pontos (classificado); Flamengo, 6 pontos (classificado), 3º Cruzeiro-PB, 2 (eliminado); 4º EC São Bernardo, 1 (eliminado)

Grupo 25

Carajás 0 x 4 São Bento

Fortaleza 0 x 1 Ituano

Classificação: 1º Ituano, 7 pontos (classificado); Fortaleza, 4 pontos (classificado), 3º São Bento, 4 (eliminado); 4º Carajás, 1 (eliminado)

Grupo 31

Portuguesa Santista 1 x 1 Trindade-GO

Juventus 1 x 1 Ceará

Classificação: 1º Juventus-SP, 7 pontos (classificado); Ceará, 7 pontos (classificado), 3º Trindade, 1 (eliminado); 4º Portuguesa Santista, 1 (eliminado)

Confira como ficaram os confrontos eliminatórios da 2ª fase

A Copinha-2025 chegou, portanto, aos 64 classificados à segunda fase. Neste domingo (12), começará o mata-mata do torneio com 16 jogos.

Domingo (12)

Água Santa x Linense – 10h (Tupã)

Desportivo Brasil x Bahia – 11h (Porto Feliz)

Guarani x CA Bandeirante-SP – 11h (Brodowski)

Ferroviária x Vitória – 11h (Cravinhos)

Ponte Preta x Votuporanguense – 15h (Santa Fé do Sul)

São José-RS x Santos – 15h (Araraquara)

Juventude x XV de Jaú – 15h (Tietê)

Cruzeiro x America-RJ – 16h30 (São Carlos)

Criciúma x Santa Cruz – 17h (Bálsamo)

Capivariano x Coritiba – 18h (Capivari)

Botafogo x Iape-MA – 18h30 (Votuporanga)

São Paulo x América-RN – 19h (Jaú)

Operário-PR x Mirassol – 19h30 (Bálsamo)

Botafogo-SP x Atlético-MG – 21h (Franca)

Portuguesa x Real Brasília – 21h (Itapira)

Fluminense x CRB – 21h30 (Lins)

A definir

Audax x Votoraty-SP

Novorizontino x Athletico

Palmeiras x Referência-SP

Sport x Oeste-SP

Grêmio x Marcílio Dias

Goiás x Vitória da Conquista

Zumbi x União Suzano

Red Bull Bragantino x Flamengo

Ituano x Sfera

América-MG x Fortaleza

Santo André x Vila Nova

Falcon x Corinthians

Flamengo-SP x Náutico

Ibrachina x Barra-SC

Juventus-SP x Vasco

XV de Piracicaba x Ceará

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.