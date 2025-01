Roberto Assaf: Flamengo avança na Copinha e enfrenta Bragantino

O Flamengo, na noite deste sábado, 11/1, jogou o suficiente para derrotar o São Bernardo por 3 a 1, na terceira rodada da Copinha, garantindo o segundo lugar do Grupo 23, e a classificação para a próxima etapa do torneio, quando enfrentará o Bragantino, que venceu os três jogos que fez na primeira fase, disputados em Suzano: 2 a 0 no União Suzano, 4 a 3 no Avaí e 5 a 0 no Araguainense / TO.

O Flamengo começou pressionando e abriu o placar aos dois minutos, com Felipe Lima, após passe de Bill. Mas o time foi diminuindo o ritmo, deixando o adversário equilibrar, e assustar, empatando com um gol bem anulado, por impedimento, de Sorriso. O Rubro-Negro reagiu. E esteve perto de fazer 2 a 0. O São Bernardo, no entanto, voltou a ter a bola, e saiu em busca do resultado, pois precisava vencer. A equipe carioca não conseguia concluir as jogadas do meio para frente. Nos acréscimos, Ismael bateu de longe no travessão. Em função da necessidade, o time paulista acabava abrindo espaços atrás, e o Flamengo também acertou o poste, em chute de Luiz Aucélio. Um resultado igual seria mais justo até ali.

Flamengo no 2º tempo

O Flamengo fez três substituições no intervalo – entraram Kaio Nóbrega, Fred e Robert Ryan – e foi obrigado a mudar novamente aos oito minutos, pois o primeiro deles deslocou o ombro, e deu a vaga a Wanderson. Na teoria, o visitante voltou mais ofensivo, mas na prática a postura era a de segurar o resultado, para tentar decidir nos contra-ataques. Os erros da primeira etapa se repetiam – a bola ficava no meio do caminho. Mas o São Bernardo também não criava chances. As trocas do português Nuno Teixeira empurraram a equipe paulista de vez para o ataque. Em duas saídas rápidas, aos 25 e 27, porém, e em passes de Felipe Lima para Bill, o Flamengo fez 3 a 0. O time carioca relaxou e tomou o primeiro gol do Cachorrão na Copinha: 3 a 1. Mais mudanças nos dois lados.

No entanto, restava pouco tempo, e só um milagre impediria a classificação do Rubro-Negro, que jogava pelo empate. E restou aguardar o apito final. O Flamengo goleou o Cruzeiro-PB por 5 a 0, perdeu de 2 a 1 para o Zumbi -AL, e pelo que mostrou até aqui – são juvenis – terá maiores dificuldades para ganhar do Bragantino.