Queda iminente: Novas denúncias devem derrubar diretor do Corinthians

Marcelo Mariano, à esquerda, já não tem o apoio do presidente do Corinthians

O diretor administrativo do Corinthians, Marcelo Mariano, está prestes a sair do clube, segundo o portal Meu Timão. É que ele voltou a sofrer pressão após o surgimento de novas denúncias sobre o seu envolvimento no caso Vaidebet. Assim, sua saída deve ocorrer nas próximas horas. Só não acontece imediatamente porque o presidente Augusto Melo está viajando e deve anunciar a decisão na segunda-feira (13/12).

Marcelo Mariano foi acusado de orientar um funcionário do setor financeiro do Corinthians para transferir R$ 1,4 milhão para a Rede Social Media Design Ltda (empresa intermdiária no acordo com a Vaidebet), cujo sócio Alex Cassundé encaminhou uma parte do valor a uma empresa fantasma. A autorização não passou pelo diretor do departamento financeiro, Rozallah Santoro. Mas, em meio à polêmica , ele renunciou ao cargo. Além disso, o clube afastou o diretor e ex-superintendente de Marketing, Sérgio Moura,. E agora a pressão se concentra em Mariano.

Acordo do Corinthians sob investigação policial

A investigação começou em abril de 2024 quando a Polícia Civil abriu inquérito sobre uma suspeita de lavagem de dinheiro no contrato de patrocínio entre Corinthians e Vaidebet. O acordo, anunciado em janeiro, valeria até o fim de 2026, totalizando R$ 370 milhões. Mas Juca Kfouri divulgou, em seu blog, que a empresa Rede Social Media Design Ltda – intermediária no negócio – tinha repassado R$ 900 mil à empresa fantasma Neoway Soluções Integradas e Serviços.

A Polícia ouviu alguns diretores do Corinthians e ainda deve ouvir o presidente, Augusto Melo; o diretor administrativo Marcelo Mariano e o ex-superintendente de Marketing Sérgio Moura. Com a repercussão, a casa de apostas romeu o acordo com o Corinthians em julho.

Este ano, deve ocorrer uma nova votação para o impeachment do presidente Augusto Melo. Afinal, a liminar que ele tinha conseguido já caiu. E a polêmica do acordo com a ex-patrocinadora pesa nesse processo.

