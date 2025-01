Fabrício Bruno treina com o Cruzeiro pela primeira vez nos Estados Unidos

O zagueiro Fabrício Bruno fez seu primeiro treino ao lado dos companheiros do Cruzeiro, seu novo clube. Além do defensor, os demais reforços do time celeste estiveram no gramado na atividade com bola. A saber, o lateral Fagner, o volante Christian, os meio-campistas Eduardo e Rodriguinho, além dos atacantes Marquinhos, Bolasie, Dudu e Gabigol. Confira!

Em sua chegada ao hotel ao qual a delegação cruzeirense está hospedada para sua pré-temporada nos Estados Unidos, Fabrício Bruno foi recepcionado por torcedores na porta do local.

