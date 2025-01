Palmeiras realiza regenerativo após goleada sobre o São Bernardo

Após golear o São Bernardo por 4 a 1 no último sábado (11), o Palmeiras se reapresentou neste domingo (12). Assim, deu sequência à pré-temporada. O Verdão treinou na Academia do Futebol. O elenco realizou trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência, como exercícios preventivos de mobilidade, força e hidroginástica na piscina.

O Palmeiras inicia a temporada de 2025 encarando a Portuguesa, na próxima quarta-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Verdão, aliás, não perde um jogo de estreia no Paulista há 29 anos. Desde a última derrota, em 1995, são 16 vitórias e 12 empates em 28 edições (em 2002 não houve competição).

Atual tricampeão, o clube busca em 2025 um tetracampeonato inédito na era profissional do futebol paulista e inédito entre os clubes em atividade – em toda a história, o único a conquistar o Paulistão quatro vezes consecutivas foi o extinto Paulistano, entre 1916 e 1919, tendo a sequência interrompida justamente pelo Palestra Italia, campeão pela primeira vez em 1920 diante do próprio Paulistano.

Além do Campeonato Paulista, o Palmeiras também disputará o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Mundial de Clubes. Inclusive, o time comandado por Abel Ferreira pode disputar ainda o Intercontinental em dezembro. Para tal, é preciso “apenas” vencer o torneio continental.

