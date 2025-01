Carlinhos deixa futuro em aberto e despista: “Estou focado no Flamengo”

Autor do primeiro – e único – gol do Flamengo na temporada, Carlinhos esteve na mira de outros clubes nesta janela de transferências. Enquanto a cúpula rubro-negra avalia a permanência do atacante, outros times surgem como potenciais interessados na contratação. Nesse ínterim, o atleta mantém o foco nas oportunidades pelo Rubro-Negro – visto que deve seguir na titularidade do grupo alternativo.

Carlinhos concedeu entrevista na saída de campo do Batistão, em Aracaju (SE), após a derrota por 2 a 1 para o Boavista. Ao ser questionado sobre o futuro, o atleta respondeu de forma curta e direta: “Prefiro não falar, estou focado no Flamengo”.

O atacante marcou o primeiro gol oficial do Rubro-Negro na temporada, que concedeu o empate ao time no início da segunda etapa, aos 10′. O tento, seu terceiro nesta passagem pelo clube, representou o fim de um jejum que perdurava há mais de cinco meses.

Interessados em Carlinhos

As propostas pelo atacante surgiram na última semana e envolvem dois clubes do exterior, além do Vitória – que ainda não oficializou qualquer oferta. O clube mexicano Mazatlan surgiu como primeiro interessado e sinalizou por um empréstimo no valor de 300 mil dólares (cerca de R$ 1,8 milhão). Já o Qingdao Huanghai, da China, retornou com um contato antigo pelo jogador.

Oportunidades pelo Flamengo

Sem qualquer sinalização sobre uma saída, Carlinhos segue à disposição do grupo alternativo para disputa do Cariocão 2025. Ele, assim como Pablo e Lorran, por exemplo, passam por uma exigência maior por parte de membros da comissão técnica de Filipe Luís.

Carlinhos deve seguir na titularidade do técnico Cléber dos Santos para o duelo contra o Madureira, na quinta-feira (16), pela segunda rodada da Taça Guanabara. O confronto acontece às 18h30 (de Brasília), no estádio O Amigão, na Paraíba.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.