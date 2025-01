Fluminense estreia com empate sem gols contra o Sampaio Corrêa

Fluminense empatou sem gols com o Sampaio Corrêa na estreia no Carioca 2025 - (crédito: Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

Com time alternativo e formado majoritariamente por jogadores da base, o Fluminense empatou sem gols com o Sampaio Corrêa, neste domingo (12), em Moça Bonita, pela 1ª rodada da Taça Guanabara. O Tricolor apostou no talento dos Moleques de Xerém e teve como principal destaque o meia-ataque Riquelme Felipe, que criou boas oportunidades, mas não conseguiu evitar o empate na estreia.

Com o empate, Fluminense e Sampaio Corrêa somaram um ponto cada. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. Já o Sampaio Corrêa visita o Nova Iguaçu, no mesmo dia, às 18h30, no Jânio Moraes.

Fluminense tenta, mas não tira o zero do placar

O primeiro tempo foi morno e de poucas emoções. O Fluminense teve o controle da bola, mas a falta de entrosamento dos jogadores prejudicava a construção de jogadas. Assim, restou tentar na individualidade de Riquelme Felipe ou Paulo Baya quando chegava no último terço do campo, mas não levou perigo ao goleiro Zé Carlos. Por outro lado, o Sampaio Corrêa teve a chance mais perigosa com Luan Gama, embora tenha dado pouco trabalho para Vitor Eudes nos primeiros 45 minutos.

Já na etapa final, o jogo ganhou um pouco mais de emoção. Os jovens do Fluminense tiraram um pouco do nervosismo da estreia e foram se soltando dentro de campo. Entre eles, desfalque para Riquelme Felipe. O camisa 28 criou três chances claras para Isaque, Paulo Baya e Thiago Henrique, mas o goleiro Zé Carlos protegeu a meta. Pouco antes, João Neto também teve oportunidade de abrir o placar, mas carimbou o travessão. O Sampaio Corrêa, por sua vez, assustou somente após a parada técnica, e mais nada. Assim, o zero persistiu.

Fluminense 0 x 0 Sampaio Corrêa

1ª rodada da Taça Guanabara

Data: 12/01/2025

Local: Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Vitor Eudes; Felipe Andrade, Davi Schuindt, Manoel e Rafael Monteiro; Wallace Davi, Thiago Henrique e Isaque (Luan Brito, min. 37’/2ºT); Riquelme Felipe (Esquerdinha, min. 43’/2ºT), Paulo Baya e João Neto. Técnico: Marcão

Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Eliandro (Iacovelli, min. 34’/2ºT), Lucas Marreta, Eduardo Thuram e Guilherme; Gabriel Agu (Rafael Dantas, min. 0’/2ºT), Daniel Vançan (Lucas Carvalho, min. 18’/2ºT), Luan Gama e Rafael Pernão; Max (Igor Goularte, min. 17’/2ºT) e Elias (Octávio, min. 17’/2ºT). Técnico: Alfredo Sampaio

Árbitro: Lucas Coelho Santos

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Victor Augusto Camões de Abreu

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Cartões amarelos: Manoel e Rafael Monteiro (FLU); Luan Gama e Rafael Pernão (SCO)

