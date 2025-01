De Kaká a Neymar: astros brasileiros celebram título inédito da Kings League

A Seleção Brasileira confirmou favoritismo ao sagrar-se campeã da Kings World Cup Nations, idealizado por Gerard Piqué, na tarde do último domingo (12). O título invicto veio após a goleada por 6 a 2 sobre a Colômbia, no Allianz Stadium, e mobilizou astros consagrados na história do futebol brasileiro.

‘Padrinho’ da Seleção na competição, Neymar deixou a vida de astro por um dia para se transformar em mais um fã de Kelvin nas redes sociais. “Craque DEMAIS! Você merece todo reconhecimento. Torço muito por você”, escreveu o atacante do Al-Hilal. Minutos antes, Ney havia compartilhado um post da vitória.

Kelvin terminou a competição com números desconcertantes. Além de ter anotado todos os seis gols do Brasil na decisão, o atacante foi responsável por 24 dos 37 tentos da Seleção na Kings League – se contabilizarmos com os duplos. A nova sensação brasileira se despediu do torneio mundial como artilheiro absoluto, com 10 de vantagem para o segundo do ranking.

Astros e jornalistas celebram título

Além de Neymar, que esteve envolvido com o torneio desde o princípio, outros astros também fizeram questão de parabenizar o feito inédito da Canarinho. Kaká, por exemplo, compartilhou a publicação do perfil da Kings League e parabenizou o grupo.

“Campeão! Parabéns, rapaziada! Parabéns para o nosso Brasil”, vibrou Kaká nas redes sociais.

O atual melhor do mundo, Vini Jr., também se rendeu ao talento de Kelvin e curtiu posts do artilheiro brasileiro, bem como seu companheiro de profissão – e de vida – Lucas Paquetá. A dupla reagiu às publicações dos jogadores que participaram do torneio e aos da Kings League.

Mas nem só atletas se renderam ao torneio idealizado por Gerard Piqué, que vem crescendo no mundo digital. O jornalista Fred, da TV Globo, publicou vídeo com um dos gols anotados por Kelvin e também se rendeu: “Impressionante como esse cara é dominante no esporte”. Na sequência, escreveu: “Muito ‘daora’ nossa Kings League BR. Parabéns, Brasil”.

A conquista evidentemente se tornou um dos assuntos mais comentados do X no último domingo (12) e, assim como entre os astros, Kelvin também se destacou.

Partida mais fraca do Kelvin na Kings League:pic.twitter.com/rEibrie23H — Tércio Brilhante (@terciobrilhante) January 12, 2025

Kings League World Cup

Não bastou sagrar-se como primeira campeã da edição ‘Copa do Mundo’, a Seleção fez isso de forma invicta. Após a confirmação do título em Turim, na Itália, o Brasil ainda embolsou uma quantia generosa de US$ 1 milhão (R$ 6,1 milhões na cotação atual).

Para quem não está familiarizado, o torneio reúne atletas profissionais e tem se destacado no cenário mundial do futebol Society. Seu formato se destaca por uma partida mais curta e mais emocionante, com regras específicas que incrementam os confrontos.

Em suma, a partida ocorre em dois tempos de 20 minutos e se inicia com apenas um jogador de linha por equipe, além do goleiro. A introdução dos outros atletas acompanha o tempo, ou seja, soma um a cada minuto. Os presidentes/treinadores podem usar ‘armas secretas’ no decorrer do jogo – inclusive, ir a campo para cobrar pênalti.

