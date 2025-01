Léo Ortiz fala sobre mudanças no Flamengo e exalta futebol americano: ‘Estrutura incrível’

Em solo norte-americano, o Flamengo realiza a pré-temporada de olho no ano em que disputará o Super Mundial de Clubes. Assim, Léo Ortiz concedeu uma entrevista coletiva e exaltou o ambiente nos Estados Unidos, ainda mais por ser fã da NFL. O atleta comemorou a chance de treinar no campo do Florida Gators, um dos principais times de futebol americano universitário.

Recentemente, o jogador viajou para os Estados Unidos e assistiu a uma partida do New England Patriots, seu time preferido, no Gillette Stadium, em Massachusetts. Ele, então ,teve a oportunidade de presentear Robert Kraft, dono do clube de futebol americano, com uma camisa do Rubro-Negro e ganhou uma do Patriots.

“Muito feliz de estar aqui, é minha primeira pré-temporada com o Flamengo. Passei boa parte das minhas férias aqui e tive a oportunidade de levar algumas camisas do clube para esse jogo. Foi um dia inesquecível para mim que sou torcedor, estar perto e entregar uma camisa do Flamengo foi marcante. Poder estar aqui nesta estrutura incrível é muito bom. Estou ansioso para conhecer a academia e o estádio do futebol americano. O treino de ontem foi muito bom, mesmo depois de uma viagem longa, para adaptar já com o campo e o frio. Hoje começa à vera”, disse.

“O país vê o esporte ajudando a sociedade. Eles desde muito novos são incentivados a praticar o esporte, e o esporte tira muitas pessoas de um caminho ruim. É impressionante o investimento e a estrutura para que os jovens cheguem à faculdade se sentindo como profissionais, mesmo estando na universidade. Não só no futebol americano, mas também no basquete. Seria muito bom se todos os clubes e faculdades no Brasil também fossem assim. Falta um pouco no nosso país. Conheço um pouco sobre os Florida Gators (time de Gainesville), eu gosto bastante de futebol americano, conheço alguns jogadores da história passada, mas futebol universitário não é meu forte. Estou tirando foto de tudo”, completou Ortiz.

Mudanças estruturais no Rubro-Negro

Com a mudança de presidente, o Flamengo passa por modificações nos bastidores. Afinal, o mandatário Luiz Eduardo Baptista, o Bap, assumiu o comando e contratou o português José Boto como diretor de futebol.

“É um cara (José Boto) muito gente boa, veio para somar e ajudar. Ele não fala muito no dia a dia, teve pouco contato com a gente, mas ele está agindo nos bastidores. É um momento em que ele tem muito trabalho, é momento de contratações, rumores etc, com certeza ele tem muita coisa para nos ajudar. Ele veio com muita fome de vencer pelo Flamengo. Espero que ele possa contribuir e que a gente tenha sucesso”, ressaltou.

“Ficamos tristes pelos profissionais que foram, mas ficamos felizes em conhecer novos profissionais que vão nos ajudar a crescer. O clima está bom, leve, clima de quem quer vencer. Terminamos bem com o título da Copa do Brasil, mas sabíamos que poderíamos alcançar mais. Vai ser nossa primeira pré-temporada com o Filipe, ele vai ter mais tempo e paciência para implementar os conceitos dele e colocar as coisas da maneira que ele gosta”, acrescentou.

