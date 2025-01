Palmeiras está próximo de atingir meta com patrocínios em 2025

O Palmeiras está muito próximo de atingir seu objetivo com patrocinadores na temporada. Após anunciar a Sil Fios e Cabos Elétricos para as mangas do uniforme e próximo de confirmar a Sportingbet como máster, o Verdão já tem R$ 111 milhões garantidos em acordo. Assim, o Verdão se aproximou da meta de R$ 150 milhões no uniforme.

No orçamento aprovado em dezembro, aliás, a previsão é mais modesta: de R$ 130 milhões em patrocínios. Ainda mais próximo dos valores alcançados. Contudo, é uma projeção mínima. Mas os números já representam um aumento de 37% em relação aos valores fixos dos últimos contratos do Verdão.

Por exemplo, a antiga patrocinadora máster, Crefisa, que pertence à presidente do clube, Leila Pereira, rendia R$81 milhões anuais ao Palmeiras. O número podia chegar a R$12o milhões com bônus em metas estipuladas. Contudo, o acordo com o banco era de exclusividade, o que impedia o Verdão de aumentar estes valores.

No caso da Sportingbet, são R$ 100 milhões fixos por ano, podendo chegar a R$ 170 milhões com bônus, para três anos de contrato e podendo renovar por mais um. Além disso, o Palmeiras negocia com outras empresas para estampar suas marcas em seu uniforme. A Sil Fios e Cabos Elétricos foi apenas a primeira a ser anunciada. A diretoria já tem conversas com outras marcas.

No momento, o Verdão tem livre para novos patrocinadores as omoplatas, barra, shorts e meião. Nenhum está encaminhado para anúncio no momento, mas será acrescido ao uniforme à medida que tenham contratos fechados.

