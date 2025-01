Vasco goleia em primeiro jogo-treino do elenco principal em 2025

O Vasco segue seu preparação para a temporada 2025. Com isso, o elenco principal teve seu primeiro teste neste domingo (12). Já sob o comando do técnico Fábio Carille, o time goleou por 7 a 0 o Casimiro de Abreu/Porto Real em atividade realizada no CT Moacyr Barbosa.

Ao longo do treino, Vegetti (dois), Payet (dois), Jean David (dois) e Puma Rodríguez estufaram a rede. Em campo, o Cruz-Maltino teve a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho, Tchê Tchê e Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti.

???? O grupo que realiza a pré-temporada no CT Moacyr Barbosa efetuou mais uma etapa de preparação neste domingo!

Confira as imagens do jogo-treino ? Assista ao vídeo completo no YouTube! ??https://t.co/lpr5sh9Ehn#VascoDaGama pic.twitter.com/L6VP75AJOp — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 12, 2025

No entanto, a equipe alternativa que estreou pelo Campeonato Carioca não teve um bom resultado. Diante do Nova Iguaçu, em São Januário, o time até saiu na frente com tento de Paulinho Silva, mas cedeu o empate na segunda etapa e desperdiçou a chance de ficar com os três pontos.

Por fim, o Vasco ainda vai disputar as próximas duas rodadas do Campeonato Carioca com o time alternativo, sob a batuta de Ramon Lima. Isso porque a estreia da equipe principal a princípio será no dia 23, contra o Madureira, em Manaus.

