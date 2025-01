Vasco apresenta dois novos auxiliares para a temporada 2025

Por fim, o clube também anunciou novo preparador de goleiros: Leandro Franco. O profissional teve seu primeiro dia de trabalho neste domingo, no CT Moacyr Barbosa.

O preparador teve passagens por vários clubes brasileiros, com destaque para o Cruzeiro, onde foi campeão Mineiro e da Copa do Brasil. Nesse sentido, também trabalhou no exterior, no Sivasspor e Akhisar, ambos da Turquia, e no Delhi Dynamos, da Índia e com os goleiros brasileiros Rafael Cabral no Napoli e Diego Alves no Valência.