De Balenciaga a acessórios de R$ 95 mil: jogadores do Flamengo elegem o ‘mais estiloso’ em reapresentação

Jogadores do Flamengo elegem mais estiloso em reapresentação 'caríssima' ao CT do Ninho do Urubu

O grupo principal do Flamengo já está se preparando para pré-temporada nos Estados Unidos, mas a reapresentação ao Ninho do Urubu ainda está dando o que falar. Do mais ousado ao mais simples, os jogadores decidiram – quase por unanimidade – quem levou o troféu de mais estiloso do plantel para o início dos trabalhos. Contudo, apesar dos variados requintes, um ponto em comum prevaleceu na disputa: o luxo na hora de se vestir.

Sem muita novidade, Carlos Alcaraz, ou Charly, ganhou o reconhecimento dos companheiros e levou o troféu de mais estiloso da reapresentação. O look da contratação mais cara do Rubro-Negro, avaliado em R$ 15 mil no site da Balenciaga, rendeu inúmeros debates nas redes sociais.

Allan, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha e Wesley puxaram o início da votação e entraram em comum acordo quanto a Alcaraz. O camisa 4 ainda ironizou: “Aquele estilo morto”. Pulgar, De Arrascaeta, Luiz Araújo e Plata seguiram os companheiros.

Em contrapartida, Ayrton Lucas votou em si próprio, assim como Gerson. “Você tem dúvidas? Olha as fotos lá, pô. E olha que eu vim simples, viu? Menos é mais, por isso o nome do grupo. Eu ainda vim simples. Vocês têm que entender que a simplicidade leva”.

Luxo em reapresentação

Charly Alcaraz inovou no estilo, mas não foi o atleta que mais gastou no look de reapresentação. Luiz Araújo, por exemplo, chegou ao CT com um relógio da Rolex avaliado em R$ 95 mil, além de uma camisa no valor de R$ 4,6 mi. O atacante também usava uma necessaire da Louis Vuitton de R$ 6,5 mil.

O lateral Ayrton Lucas, que se elegeu ‘o mais estiloso, investiu R$ 20 mil no conjunto todo preto de reapresentação. Ainda de acordo com o site ‘Drip do Artista’, pelo menos outros dois jogadores do elenco principal também esbanjaram luxo: Pedro e Bruno Henrique.

O artilheiro usou uma mochila de R$ 18 mil da Louis Vuitton, enquanto Bruno Henrique chegou com um tênis da Odsy avaliado em R$ 3,6 mil.

Pré-temporada do Flamengo

Dois dias depois da reapresentação, o elenco rubro-negro embarcou para Flórida, nos Estados Unidos, para preparação da pré-temporada. O grupo tem treinado em uma universidade conceituada de Gainesville para disputa da FC Series, contra o São Paulo.

O duelo entre Flamengo e São Paulo está marcado para o dia 19 de janeiro, às 18h (20h de Brasília), no estádio do Inter Miami. Depois, retornará ao Brasil.

