Felipe Melo acompanha jogo do Fluminense e se declara: ‘Gravado na minha memória’

Depois de confirmar a saída do Fluminense, Felipe Melo compareceu ao jogo contra o Sampaio Corrêa, em Moça Bonita, na estreia pelo Campeonato Carioca. Por lá, viveu a expectativa de ver seu filho em campo, mas o meia Davi Melo ficou no banco. Em entrevista à FluTV, o defensor falou sobre o amor pelo clube carioca,

“Foram três anos de tantas coisas que vivemos juntos no Fluminense. Eu falo assim, está gravado na minha memória. Já no primeiro ano evitamos o tetracampeonato estadual seguido do nosso rival, vencemos eles na final. No ano seguinte, o título de virada, ganhamos a Libertadores, depois a Recopa. Algo de Deus e sobrenatural”, disse.

“Esse carinho do torcedor, hoje eu sou um torcedor a mais. É algo recíproco. Não nasci tricolor, mas vou morrer tricolor. Esse sentimento já está sendo passado pros meus filhos e vou passar pros meus netos. Tem dois clubes que amo no Brasil. O Fluminense e o Palmeiras. Onde eu for, levarei o nome do Fluminense”, completou.

Representante do Tricolor nos Estados Unidos

Vale lembrar que o zagueiro chegou ao clube em 2022 depois da passagem pelo Palmeiras. Com a camisa do Tricolor, disputou 108 jogos e fez três gols, sendo bicampeão carioca (2022-23), campeão da Libertadores (2023) e da Recopa Sul-Americana (2024).

Além disso, ele confirmou que participará representando o Fluminense em evento do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, no dia 16. O Super Mundial de Clubes da Fifa acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho. Assim, o Tricolor está no Grupo F, ao lado de Borussia Dortmund, da Alemanha; Ulsan, da Coreia do Sul; e Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

“Vamos fazer essa viagem. Temos de fazer com que a marca Fluminense possa não somente ser gigante no Brasil e no mundo todo. E nesse momento de competição internacional, o Fluminense é gigante e isso é o mínimo que temos de fazer “, finalizou.

