Vídeo de Guardiola discutindo com fãs que pediam autógrafos viraliza: ‘Não vou assinar de novo’

Nem mesmo as pazes com as vitórias acalmaram os ânimos de Pep Guardiola. Nesta segunda-feira (13), o técnico do Manchester City se irritou com fãs que impediram sua passagem para pedir assinatura ao astro. O treinador indagou o grupo conhecido por ”caçadores de autógrafos” e aconselhou os mais jovens a procurarem a escola.

O grupo faz parte de um movimento intenso do futebol europeu em que ‘fãs’ buscam assinaturas para vender depois. Não à toa, Guardiola dá ênfase à familiaridade com alguns rostos durante sua ‘bronca’ e deixa claro que não queria vê-los novamente.

“Eu não vou assinar mais uma vez. Vão para escola. Você, veja você… é velho. Já vocês, jovens. Não fiquem perdendo tempo. Vocês querem viver a vida fazendo isso?”, questionou o técnico.

O homem chamado de velho retrucou o treinador se identificando como chef de cozinha. Pep, então, disse que ele deveria “fazer melhor”.

Guardiola discute com grupo

Guardiola se irrita com torcedores que pedem autógrafos diariamente: “Não venham de novo. Eu não vou assinar mais uma vez. Vão para a escola. Você é velho, vocês são jovens. Não fiquem perdendo tempo. Vocês querem viver a vida fazendo isso?” ???? @geglobo pic.twitter.com/yKGzc6molb — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) January 13, 2025

Repercussão

Na contramão de situações anteriores, muitos internautas concordaram com a indagação de Pep ao grupo. Perfis do ‘X’ notaram a quantidade de material no vídeo e criticaram a ação dos ‘fãs’.

“Não está errado. O povo já sacou que tem gente que às vezes nem torce e fica todo santo dia pedindo autógrafo. Isso para lucrar em cima da venda de camisa e fazer dinheiro “fácil”. Literalmente usando o cara”, opinou o influencer vascaíno Renato Vicente.

Pelo tanto de coisas na mão dos mlks e reação tão indo todo dia levar coisa pra vender com assinatura depois — Matheus???????? (@TheusSp01) January 13, 2025

Outros internautas, em contrapartida, se incomodaram com a postura e com o tom do técnico. “Mal educado demais, o que tem de talento tem de chato”, disse um torcedor do Cruzeiro.

“Pode até estar certo, mas agiu de maneira errada. Muito chato com os garotos que estão ali por carinho”, corroborou outro.

Enquanto alguns tentavam explicar o contexto da irritação. “Pessoas que se passam por fãs, gente. Por isso ele agiu assim. Eles estavam no estacionamento do prédio do cara, impedindo que ele passasse pela porta e só para revender”.

Isso tá bem fora de contexto. Existe uma cultura de pessoas que pegam autógrafos DIARIAMENTE de famosos e ficam anunciando na internet pra vender e lucrar com isso. O cara vai lá todo dia, provavelmente faz isso e o Guardiola tá dando um sermão pra ele viver de outra forma. — ???????? 04/11/23 ???????? (@fazoLaicarajo) January 13, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.