Cuellar acerta rescisão contratual e tem caminho livre para fechar com o Grêmio

RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 02: Gustavo Cuellar of of Al-Shabab looks on before the Saudi Pro League match between Al-Shabab and Al-Taawoun at Al-Shabab Club Stadium on December 02, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Michael Regan/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O meio-campista Cuellar está próximo de concluir a negociação para ser mais um reforço do Grêmio. Afinal, ele acertou a rescisão contratual com, agora, seu antigo clube, o Al-Shabab, da Arábia Saudita. A movimentação de saída teve a confirmação do atual técnico do clube do Oriente Médio, Fatih Terim, em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (13).

“Cuellar está deixando o clube após acertar a rescisão de contratual. Estou muito feliz por tê-lo conhecido por tê-lo visto em ação”, frisou o comandante.

As tratativas entre o Tricolor Gaúcho e o volante colombiano ocorrem há pelo menos duas semanas, quando as partes chegaram há um acordo verbal, assim como salarial. Por sinal, o jogador simultaneamente também negociava com o Fluminense, mas nenhum dos clubes tinha conhecimento da situação. Posteriormente, o clube das Laranjeiras ao ter ciência, se incomodou com o cenário e entendeu que houve um leilão. Além disso, a oferta mais atrativa do Imortal fez os cariocas desistirem do negócio.

Passagem anterior no futebol brasileiro e desejo de retorno

Cuéllar estava desde 2019 na Arábia Saudita. Antes de chegar ao Al-Shabab, o volante defendeu o Al-Hilal por quatro temporadas. Seu principal desejo era retornar ao futebol brasileiro, cenário que está perto de se concretizar.

Revelado pelo Deportivo Cali, Cuéllar se destacou pelo Flamengo de 2016 a 2019. Ele foi bicampeão carioca e também fez parte da equipe de Jorge Jesus, que conquistou o Brasileiro e a Libertadores, até a metade do ano da sua última temporada no Rio. Assim, apesar do bom futebol, não ganhou estas duas taças.

Panorama do Grêmio no mercado de transferências

Até o momento, o Grêmio anunciou o lateral-direito João Lucas como único reforço da temporada. O clube também busca a contratação de Eliasson, do AEK, da Grécia, para o ataque, e de um zagueiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.