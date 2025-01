Grêmio resolve jogo no segundo tempo e se classifica para a terceira fase da Copinha

O Grêmio venceu o Marcílio Dias por 1 a 0, no Estádio Dario Rodrigues Leite, também conhecido como Ninho da Garça, na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (13). Após uma primeira etapa sem criatividade da equipe, o Tricolor Gaúcho melhorou o desempenho nos 45 minutos finais e assegurou a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em seguida, os “guris” gremistas enfrentam o vencedor do confronto entre Goiás e Vitória da Conquista.

Primeiro tempo sem inspiração

Os 45 minutos iniciais tiveram algumas tentativas de finalização. A primeira que levou perigo foi do Grêmio com Kaick, que arriscou de fora da área aos 19 minutos. Contudo, em parte da primeira etapa, houve a falta de criatividade das duas equipes. Nos acréscimos, o duelo ganhou emoção com Luis Fabiano, que fez bom lançamento e encontrou Magnata, que criou boa oportunidade. Entretanto, o zagueiro do Grêmio Nathan evitou o gol. Antes disso, a partida contou com lances duros, que geraram faltas. Por sinal, o meio-campista Keven, do Marcílio Dias, foi expulso já na reta final após entrada perigosa no lateral-direito Smiley.

No geral, a primeira etapa teve poucas oportunidades de gol, pois a qualidade do gramado atrapalhou o prosseguimento do jogo. A solução para as equipes foram jogadas de bola parada e arriscar chutes de longa e média distância.

Grêmio cresceu de rendimento na segunda etapa e garantiu a vaga

Os “guris” do Grêmio abriram o placar no primeiro minuto do segundo tempo. Gabriel Passos venceu dividida, a bola sobrou na área e o volante Hiago se antecipou ao adversário para cabecear e balançar as redes do Marcílio Dias. O oponente catarinense tentou dar a resposta logo em seguida com Cauê, mas o goleiro Ygor fez importante defesa. O autor do gol do Tricolor Gaúcho apareceu novamente e levou perigo. Ele arriscou de longe e quase fez um golaço, a bola passou por cima, mas próxima do ângulo direito.

O Imortal fez uma blitz após a segunda metade com três boas chances consecutivas. Kaick chutou de longe e o arqueiro do Marcílio Dias salvou com as pontas dos dedos. Na sequência, Riquelme recebeu passe dentro da área, mas finalizou mal, em cima do goleiro. Depois de escanteio, João Lima cabeceou com força e o goleiro João Freitas foi novamente crucial e manteve os catarinenses no jogo. Cont

GRÊMIO 1 x 0 MARCÍLIO DIAS

Segunda fase da Copinha 2025

Data: segunda-feira, 13/01/2025

Local: Estádio Dario Rodrigues Leite (Ninho da Garça), em Guaratinguetá (SP)

GRÊMIO: Ygor; Smiley, Nathan,Luis Eduardo, João Lima; Kaick, Hiago, Zortea; Alysson, Gabriel Mec e Jardiel. Técnico: Fabiano Daitx.

MARCÍLIO DIAS: João Freitas; Rennan Ferrari, Allan Bahia, Vitor Rocha, Kayky Persi; Keven Fernandes, Welisson Carioca, Cauê Cunha; Ítalo Magnata, Luis Fabiano e Guilherme Pombo. Técnico: Cléber Schwenck.

Gol: Hiago, 1’/2ºT (GRE)

Árbitro: Leandro Carvalho de Oliveira (SP)

Auxiliares: Lucas Rodrigues Antônio (SP) e Claudio Rafael Ribeiro (SP)

Cartões Amarelos: Zortea, 36’/1ºT (GRE) ; Keven, 40’/1ºT (MAR)

Cartões Vermelhos: Keven, 43’/1ºT (MAR)

