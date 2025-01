Vitinho exalta chegada ao Inter: ???Maior oportunidade da minha carreira???

O Inter promoveu a apresentação do atacante Vitinho nesta segunda-feira (13). O jogador chega por empréstimo ao clube gaúcho e o contrato será vigente até o fim do primeiro semestre de 2025. Assim, ele frisou que tem como sua principal missão demonstrar a melhor versão do seu futebol, em 2021, quando atuava pelo Athletico. Para ter sucesso nesta empreitada, o atleta indicou o agora companheiro Wesley como uma inspiração.

Vitinho fez questão de enaltecer a chance no Colorado como a principal até aqui em sua trajetória no futebol. Como o vínculo, a princípio, expira no fim de junho, há mais uma motivação para convencer uma possível ampliação do empréstimo.

“Venho para um contrato curto, sei o que tenho que demonstrar para continuar aqui, é a maior oportunidade da minha carreira de ser o Vitinho de 2021 que foi vendido, creio que será o maior desafio, sim. Irei fazer esses seis meses como os últimos da minha carreira. Espero dar meu melhor e se Deus quiser, se tiver a possibilidade de ficar, vou ficar”, detalhou o atacante.

‘Escolher o Inter foi muito fácil’

O atleta também frisou que Wesley, seu novo companheiro de posição, será uma referência em tentar se consolidar no Internacional. Afinal, o também atacante chegou ao Beira-Rio repleto de desconfiança no começo de 2024 depois de uma passagem discreta no Cruzeiro. Com o sucesso, encerrou a última temporada como artilheiro da equipe.

“Escolher o Inter foi muito fácil. O maior motivo foi a grandeza do clube. Penso no que ocorreu com o Wesley. Ele veio do Cruzeiro e não estava tão bem lá. Despontou e fez muitos gols. Penso que posso ser parecido com ele. É uma inspiração. Nada melhor que mirar um próprio companheiro”, acrescentou Vitinho.

Após o destaque pelo Athletico em 2021, o atacante foi negociado com o Dínamo Moscou, da Rússia. Entretanto, ele não conseguiu dar sequência ao momento positivo e depois retornou ao Furacão por empréstimo. Na sequência foi também cedido por empréstimo ao Bragantino. Portanto, ele fechou com o clube paulista em 2023 e teve seu contrato renovado até meados deste ano. Com o interesse do Colorado, o Massa Bruta não sinalizou que dificultaria uma saída antecipada.

Até o momento, o Internacional já anunciou a contratação do volante Rômulo. Além disso, já há um acerto com o Celtic pela permanência, dessa vez em definitivo, do lateral-esquerdo Bernabei, mas ainda não houve a oficialização do negócio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.