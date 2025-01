Corinthians abre conversas pela contratação do zagueiro Gabriel Paulista

ISTANBUL, TURKEY - AUGUST 29: Gabriel Paulista of Besiktas warms up during the UEFA Europa League match between Besiktas and Lugano at Turpas Stadium on August 29, 2024 in Istanbul, Turkey. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O Corinthians abriu conversas para tentar contratar o zagueiro Gabriel Paulista. O jogador ex-Arsenal, atualmente defende o Besiktas, da Turquia. O Timão vem conversando com o staff do defensor para alinhar valores e tempo de contrato. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo J10.

Contudo, o Timão vê o negócio como difícil. Isso porque Gabriel Paulista chegou no clube turco em 2024 e tem contrato até 2027. Ele está retornando de uma operação devido a uma lesão no tendão do reto femoral e tem prazo para voltar aos gramados em fevereiro. Entretanto, se quiser contar com o jogador em definitivo, o Corinthians terá que abrir os cofres.

Em contrapartida, o Alvinegro também tem um fator ao seu favor. Afinal, Gabriel Paulista já manifestou o desejo de atuar no Parque São Jorge. O defensor tem um carinho muito grande pelo Corinthians e já comentou com amigos próximos que gostaria de atuar com a camisa do Timão.

Zagueiro quase defendeu o rival do Corinthians

Além disso, com 33 anos, o zagueiro vê com bons olhos um retorno ao Brasil em breve. No ano passado, o Palmeiras chegou a sondar a contratação do jogador, que optou por aceitar a oferta do time turco após ficar livre depois de ter o contrato encerrado junto ao Atlético de Madrid.

Gabriel Paulista surgiu no Vitória, da Bahia, mas foi no futebol espanhol que apareceu nos holofotes. Ele defendeu o Valência, Villareal e Atlético de Madrid, antes de se transferir para o Besiktas, da Turquia.

