Flamengo recusa proposta de clube russo por Lorran

O Flamengo recusou uma proposta de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação atual) pelo atacante Lorran de 18 anos. O jogador despertou o interesse do CSKA, da Rússia, mas o Rubro-Negro acredita que o jogador vale mais. A diretoria carioca ainda pode negociar o jogador caso oferta seja positiva para as partes.

De acordo com o diretor de futebol, José Boto, o Flamengo não irá negociar os jogadores importantes ou titulares. O jogador, por mais que não seja titular, é um dos que pode fazer a diferença dentro de campo. Além disso, os valores não agradaram à diretoria do Flamengo. No entanto, o clube russo tende a fazer uma nova proposta pelo atacante.

Lorran soma 32 jogos e dois gols marcados pelo Flamengo. Ele se profissionalizou em 2023 e tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Flamengo, aos 16 anos, em 24 de janeiro de 2023, no empate com o Bangu.

O atacante, aliás, entrou em campo na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca contra o Boavista. Ele, por sua vez, não viajou com o elenco principal para a pré-temporada e disputará as primeiras partidas do Estadual.

