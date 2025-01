Conheça jato de Cristiano Ronaldo no valor de R$ 370 milhões

Cristiano Ronaldo, que tem o maior salário no futebol, fez um novo investimento. O jogador comprou um jato particular que pode custar até 60 milhões de euros, ou seja, aproximadamente R$ 375 milhões, na cotação atual, de acordo com o “Portal Léo Dias”.

O modelo Bombardier Global Express 6500, é personalizado com as iniciais “CR7” e também a tradicional pose do jogador nas comemorações dos gols e tem motores Rolls-Royce, considerada um dos jatos privados mais rápidos do mundo. A velocidade máxima no ar pode chegar a Mach 0,9, 31 nós ou 983 quilômetros, com alcance máximo de 7.000 milhas náuticas (12.964 km). O jato é fabricado pela Gulfstream Aerospace, e é todo na cor preta.

Além disso, segundo o jornal espanhol “Marca”, a aeronave pode acomodar até 19 passageiros. Os assentos, portanto, são individuais, artesanais e podem virar cama. As 16 janelas são ovais panorâmicas e a cabine dispõe de espaços com mesas, sofás e áreas de trabalho. O jato ainda possui uma suíte privada e outra com um chuveiro.

Cristiano Ronaldo e o maior salário no futebol

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo atualmente defende o Al Nassr, da Arábia Saudita. Ele está no topo da lista da “Forbes” dos atletas mais bem pagos no futebol. CR7 recebe anualmente US$ 220 milhões, ou seja, R$ 1,25 bilhão. Fora de campo, em 2024, o português recebeu ainda US$ 65 milhões, cerca de R$ 369 milhões. Dessa forma, totalizou US$ 285 milhões, aproximadamente R$ 1,6 bilhão.

