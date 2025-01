Rafael faz críticas a nota do Botafogo sobre não pagamentos de premiações

Rafael critica a nota da diretoria do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O agora ex-jogador Rafael criticou a nota da diretoria do Botafogo sobre os atrasos no pagamento de premiações e questões trabalhistas. Após confirmar sua aposentadoria dos gramados, ele também manifestou apoio aos antigos companheiros.

Aliás, com a ausência dos pagamentos, os jogadores do Botafogo ameaçam não comparecer à reapresentação marcada para esta terça-feira (14), no Rio de Janeiro.

“Vou falar uma polêmica aqui, sobre o negócio da premiação. Quero defender os jogadores. A nota que o Botafogo publicou… Foi muito mal, essa nota não existe. Jogaram nas costas de quem foi embora e f***? Isso não existe. Não sei quem foi o jogador que vazou, talvez tenham ficado nervosos. Mas o clube não pode soltar uma nota daquelas”, afirmou Rafael.

“É uma coisa complicada. Se os jogadores estão protestando, têm motivo. Os caras com quem joguei não fariam isso do nada, disso tenho certeza. Tem alguma coisa acontecendo. Sou botafoguense, mas também não dá para eu ficar cego, fechar os olhos e dizer que tá tudo certinho”, concluiu no programa Charla Podcast.

Botafogo ainda não pagou premiações

Todavia, de acordo o portal ge, o primeiro prazo para o pagamento era 30 de dezembro. O Botafogo adiou a quitação para 7 de janeiro e, depois, para o dia 17 do mesmo mês. Os jogadores esperam que tudo seja resolvido nesta segunda-feira (13).

